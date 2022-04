Paris-Roubaix: les primes de la course féminine revues à la hausse

Pour l’édition 2022 de Paris-Roubaix Femmes, l’organisation a augmenté les primes de courses allouées aux coureuses. Elles restent toutefois inférieures à celles des hommes.

20 000 euros. C’est la somme que percevra la coureuse qui coupera la ligne d’arrivée en tête sur le vélodrome de Roubaix ce samedi pour la deuxième édition de Paris-Roubaix Femmes. Une somme bien éloignée des 1 535 euros perçus par la Britannique Lizzie Deignan, lauréate de la première édition. "En 2021, nous nous étions basés sur le barème des prix de l'Union cycliste internationale pour les courses, au même niveau que le Tour des Flandres", a expliqué Franck Perque, le responsable de Paris-Roubaix Femmes, lors de la présentation de la course à Denain (Nord). "Le barème est resté le même mais nous avons décidé de l'augmenter". Au total, 50 000 euros seront répartis entre les coureuses. A titre de comparaison, le vainqueur de Paris-Roubaix Hommes empochera 30 000 euros sur les 90 000 euros de prime.

L’an dernier, les critiques contre ASO avaient fusé mettant en cause la différence abyssale entre la prime des hommes et celle des femmes. ASO s’était défendu en affirmant "être dans une logique économique pour installer la course de façon pérenne".

Sur la route de la parité

Le Tour des Flandres a également revu les primes à la hausse pour sa course féminine, ainsi Lotte Kopecky a touché 20 000 euros en s'adjugeant l’édition 2022. Somme identique à celle touchée par Mathieu van der Poel, vainqueur du pendant masculin. Du côté des Pays-Bas, l’Amstel Gold Race a aussi choisi d’aligner la dotation des hommes et des femmes en offrant 16 000 euros à Michał Kwiatkowski et Marta Cavalli, tous deux vainqueurs ce week-end. Si Paris-Roubaix n’en est pas encore à la parité en matière de primes, Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de France a rappelé que ASO a “placé Paris-Roubaix Femmes le samedi pour avoir une compétition à part entière sur une journée. Cela engendre des coûts supplémentaires car il y a des économies d'échelle moindres mais la visibilité TV est nettement supérieure". Paris-Roubaix Femmes se tiendra donc ce samedi 16 avril tandis que les hommes arpenteront le les pavés nordistes dimanche 17 avril.