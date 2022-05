Quatre jours de Dunkerque: Lionel Taminiaux l’emporte, Siskevicius nouveau leader

Lionel Taminiaux a remporté la quatrième étape des Quatre jours de Dunkerque ce vendredi à Aire-sur-la-Lys. Le Belge a réglé le peloton au sprint et devance Stanisław Aniołkowski sur la ligne. Evaldas Siskevicius endosse le maillot de leader avant l’étape reine samedi.

Après Arvid de Kleijn, Jason Tesson et Philippe Gilbert, c’est Lionel Taminiaux qui a imposé sa pointe de vitesse sur la quatrième étape des Quatre jours de Dunkerque entre Mazingarbe et Aire-sur-la-Lys (174km). Le sprinteur de la Alpecin-Fénix a devancé le Polonais Stanisław Aniołkowski et son compariote Gerben Thijsen.

Malgré le profil plat de cette quatrième étape, quelques courageux ont essayé de prendre les devants. Evaldas Šiškevičius et Alexandre Delettre se lancent dans un raid dès le début de l’étape. Le Lituanien de la Go Sport-Roubaix Lille Métropole étant sixième au classement général, il prend des bonfications aux sprints intermédiaires et prend virtuellement la tête du classement général, peu avant de se faire avaler par le peloton.

Pas de quoi décourager les autres baroudeurs du peloton, qui relancent une nouvelle échappée. Dans cette dernière, on retrouve Léo Danès (Team U Nantes-Atlantique), Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d'Azur), Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise) et Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le quatuor prend une avance confortable et Colman conforte son maillot de la montagne. Avec un peu plus de deux minutes d’avance sur le peloton, les quatre fuyards se prennent à rêver d’une victoire mais le peloton mené par la St Michel-Auber93 de Jason Tesson, vainqueur de la deuxième étape, les ramène à la réalité, à moins de dix kilomètres de la ligne.

Taminiaux sur le fil

Comme pour les jours précédents, la bataille pour placer son sprinter est impitoyable. St Michel - Auber 93 tient la corde et tracte la meute à l'approche de la ligne. La formation francilienne est rejointe par les trains de la Alpecin-Fénix et Groupama FDJ dans les deux derniers kilomètres. Ce sprint décousu finit par couronner le Belge Lionel Taminiaux, qui a résisté au retour de Aniołkowski et Thijssen dans les derniers mètres. Seulement cinquième, Arvid de Kleijn laisse finalement sa tunique rose de leader pour une seconde à Evaldas Šiškevičius.

Ce samedi, les favoris du classement général comme Philippe Gilbert, Oliver Naesen ou Benjamin Thomas auront l’occasion de s’exprimer sur les monts pavés de Cassel, où le vainqueur final devrait être désigné. Les Quatre jours de Dunkerque se clôtureront ce dimanche par la traditionnelle étape dans la cité de Jean Bart, où les sprinteurs auront une ultime opportunité de faire parler leur puissance.