Tirreno Adriatico : Pogacar file vers la victoire finale

Le Danois Mads Würtz Schmidt a remporté la 6e étape de Tirreno-Adriatico ce lundi à Lido di Fermo. Tadej Pogacar reste en tête du classement général devant le Belge Wout Van Aert (+ 1 minute 15)

Tadej Pogacar n'est plus qu'à un contre-la-montre de dix kilomètres de remporter son premier Tirreno-Adriatico. Le Slovène n'a pas été inquiété ce lundi lors de l'avant dernière étape de la "Course des deux mers", remportée par le Danois d'Israël SN Würtz Schmidt.

L'écart de 1 min 15 creusé par le prodige slovène samedi et dimanche sur le Belge Wout Van Aert n'a pas évolué au terme de cette avant-dernière étape, réglée au sprint par Würtz Schmidt dans un groupe de cinq échappés à Lido di Fermo, sur la Côte adriatique. Schmidt, champion du monde du contre-la-montre chez les juniors (2011) et les espoirs en (2015), signe son premier succès majeur chez les professionnels. "Je suis extrêmement content. Après cinq années chez les pros, j'ai enfin réussi à gagner dans le Word Tour: c'est incroyable", a lancé le Danois de 26 ans.

Un dernier contre-la-montre pour chambouler le classement général

Le groupe d'échappés, qui a terminé à cinq après avoir lâché le Letton Emils Liepins dans les ultimes kilomètres, a compté jusqu'à six minutes d'avance. Alors que cette étape sans grande difficulté de 169 km semblait promise à un sprint final massif, ils ont trouvé les ressources pour résister au retour du peloton sur le circuit final. Pogacar, Van Aert et tous les autres coureurs bien classés au général sont arrivés à 1 min 09, dans un peloton dont le sprint a été l'affaire de Tim Merlier (Alpecin).



Les écarts sont donc inchangés au général et le vainqueur du Tour de France 2020 peut donc déjà remporter mardi sa deuxième course de l'année après l'UAE Tour en février. La dernière étape de la "Course des deux mers", d'un niveau particulièrement relevé cette année, propose comme tous les ans un contre-la-montre de 10,1 km sur du plat à San Benedetto del Tronto.