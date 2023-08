Vuelta: la victoire chaotique d'Evenepoel, qui lève les bras, tombe après la ligne... et se retrouve le visage en sang

Remco Evenepoel a chuté après l’arrivée de la troisième étape du Tour d’Espagne ce lundi en Andorre. Vainqueur et nouveau leader de la Vuelta, le coureur belge est apparu avec le visage en sang en raison d’une blessure à l’arcade.

Voilà qui risque encore d'agacer le bouillant Remco Evenepoel. En forme sur les pédales, le Belge a réglé l'explication entre les favoris de la Vuelta ce lundi lors de la troisième étape.

Vainqueur en Andorre et nouveau leader du classement général devant Enric Mas et Lenny Martinez, le coureur de la formation Soudal Quick-Step a ensuite été victime d'une grosse chute dans l'aire d'arrivée de cette première journée de montagne.

Evenepoel touché à l'arcade sourcilière après avoir heurté une femme

Après avoir lâché son guidon pour célébrer comme c'est la tradition au moment de passer la ligne d'arrivée, Remco Evenepoel n'a pas assez freiné et s'est retrouvé à vive allure dans la zone d'arrivée où de nombreux officiels et membres d'équipes se trouvaient. Incapable de s'arrêter à temps, le Belge de 25 ans a heurté une femme et a fait un tour à terre sur le bitume andorran.

La partie droite du visage en sang, l'arcade sourcilière visiblement ouverte et dégoulinante, le champion du monde 2022 a rapidement été pris en charge par des membres de la Soudal Quick-Step. "Il est OK", a même confirmé son équipe sur les réseaux sociaux après cet incident.

Evenepoel: "Ça me casse un peu les coui****! "

Agacé par le manque de sécurité à l'arrivée, selon lui, Remco Evenepoel a taclé l'organisation de la Vuelta après sa chute du jour.

"Il y avait un virage 50m après l'arrivée, a pesté le Belge face à la presse et cité notamment par Relevo. Encore une fois... c'est une question de sécurité. Ce n'est pas normal. Ça me casse un peu les coui****!"

Aussi impressionnante soit elle, cette blessure à la tête ne devrait toutefois pas empêcher Remco Evenepoel de s'élancer mardi au départ de la quatrième étape entre Andorre-la-Vieille et Tarragone. Une quatrième journée de course sur laquelle le tenant du titre de la Vuelta portera le maillot rouge.