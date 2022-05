Giro (8e étape): De Gendt vainqueur à Naples, Martin se replace au général

Sur les bords de la mer tyrrhénienne, c’est Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) qui s’est montré le plus à son aise. Le Belge s’est démarqué parmi l’échappée de 21 coureurs qui a pris le large au début de la course. Présent dans l'échappée, Guillaume Martin fait un bon au classement général en s’installant à la 4e place.

Avec son profil accidenté, cette étape autour de Naples (153 km) devait, comme la veille, sourir à un coureur à l’aise dans les bosses. Grands favoris du jour, Mathieu van der Poel et Biniam Girmay ne se sont pas lâchés de la journée. Les deux coureurs étaient accompagnés de 19 autres coureurs dans ce qui était l’échappée du jour. Pourtant, c'est bien le vétéran Thomas De Gendt qui a damé le pion au duo néerlando-érythréen, samedi lors de 8e étape du Giro.

Une fois de plus désintéressés par le gain de l'étape, les favoris au classement général ont laissé les audacieux filer. Parmi ce groupe conséquent, on retrouve des habitués aux échappés au long cours avec Thomas De Gendt mais aussi le Français Guillaume Martin qui n’est jamais le dernier quand il s’agit de se replacer au général grâce à une escapade.

Groupée jusqu’à 46 kilomètres de l'arrivée, l'échapée explose sous l'impulsion de l'insatiable Mathieu van der Poel qui s’en va avec Mauro Schmid et Biniam Girmay. Finalement, un groupe d’outsider, avec notamment De Gendt et Harm Vanhoucke, contre le Néerlandais et se construisent une avance non négligeable de 40 secondes. Van der Poel ayant la pancarte, il assure la majeure partie du travail dans le second groupe aux côtés de Martin, Wout Poels, Schmid et Girmay.

De Gendt le plus puissant

Dans l’ultime côte du jour, l’écart du groupe de tête fond mais reste suffisant pour croire en la victoire. Malgré une descente à tombeau ouvert, Mathieu van der Poel et Biniam Girmay échouent dans leur entreprise. La gagne va se jouer au sprint entre les quatre de devant. Harm Vanhoucke lance le sprint pour son coéquipier Thomas De Gendt. Le Belge de 35 ans décroche aisément Davide Gabburo et Jorge Arcas et s’octroie sa deuxième victoire sur le Giro, dix ans après la première sur le mythique Stelvio. Biniam Girmay finit 5e et Van der Poel 7e.

Le peloton coupe la ligne près de quatre minutes derrière le baroudeur. Si Juan Pedro Lopez a su répondre aux timides attaques de Lennard Kämna pour conserver le maillot rose, Guillaume Martin fait son apparition sur le podium du classement général (4e à 1'06).

Les choses sérieuses commenceront demain pour les favoris avec l’ascension du redoutable Blockhaus (13km à 8%). Sur les hauteurs abruzzaises, Romain Bardet, Richard Carapaz et Simon Yates croiseront le fer et donneront une première indication sur leur état de forme.