Giro: à la lutte pour la victoire, Cavagna tombe dans le dernier virage

Rémi Cavagna pouvait espérer ce dimanche, à l'occasion du contre la montre final du Tour d'Italie, la victoire d'étape. A la lutte avec le champion du monde Filippo Ganna, le Français a chuté dans le dernier virage, terminant au final à 12 secondes de son rival.

Rémi Cavagna rêvait de la victoire mais a tout gâché dans le dernier virage du contre la montre final du Tour d'Italie. Le champion de France de la discipline a chuté à 400 mètres de l'arrivée, dans les rues de Milan, après une erreur de trajectoire, arrivant bien trop vite pour pouvoir espérer décrocher le bouquet d'étape.

Deuxième au deuxième intermédiaire à 18 secondes du champion du monde Filippo Ganna, Rémi Cavagna savait qu'il devait tout donner pour s'imposer. L'Italien de la formation Ineos Grenadiers avait lui été victime d'une crevaison à deux kilomètres de l'arrivée et la lutte entre les deux hommes s'annonçait par conséquent serrée, avec sans doute un avantage pour le Français de la Deceuninck Quick-Step. Avant cette chute donc, qui a remis les compteurs à zéro.

"J'ai oublié le dernier virage"

Si Rémi Cavagna s'est rapidement relevé, le chrono était sans appel à l'arrivée, avec une deuxième place à 12 secondes de Filippo Ganna. "Filippo Ganna a crevé, ça fait un partout, il était plus fort. J'ai pris tous les risques et j'en ai oublié le dernier virage, a admis après la ligne Rémi Cavagna, au micro d'Eurosport. Je me suis vite relevé, c'est dommage. Je n'ai rien de cassé, c'est le plus important. Je ne peux pas être déçu."

Déjà vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne en 2019, en baroudeur, Rémi Cavagna avait cette fois l'opportunité de décrocher un premier contre la montre sur un Grand Tour, quelques semaines après son succès sur le chrono du Tour de Romandie, son premier dans la catégorie World Tour. Rendez-vous désormais pour Rémi Cavagna le 17 juin prochain, à Epinal, pour le championnat de France du contre la montre où il devra défendre son titre et sera à nouveau le grandissime favori.