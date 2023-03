Tour de Catalogne: Evenepoel prend sa revanche sur Roglic

En dominant la troisième étape du Tour de Catalogne mercredi, le Belge Remco Evenepoel a pris sa revanche sur le Slovène Primoz Roglic, qui l'avait devancé lors des deux premières et qui conserve le maillot de leader au classement général avec le même temps.

Vainqueur de la première étape devant Remco Evenepoel, deuxième de la deuxième étape juste devant le Belge, Primoz Roglic a cette fois plié sous les attaques du champion du monde lors d'un nouveau duel servant d'avant-goût au Tour d'Italie (6-28 mai). Le leader de Jumbo-Visma conserve toutefois le maillot vert et blanc de leader car il s'est mieux classé qu'Evenepoel lors des trois premières étapes de la course. Mais le coup est passé près, et le prodige belge aurait même sans doute ravi la tunique à Roglic s'il n'avait pas coupé son effort à proximité de la ligne pour célébrer sa victoire.

L'Italien Giulio Ciccone, vainqueur de la deuxième étape, a complété le podium en terminant à treize secondes du duo et conserve sa troisième place au classement général, à 19 secondes. Cette nouvelle étape de montagne, longue de 180,5 kilomètres entre Olost et La Molina, a confirmé l'écart entre Roglic et Evenepoel et le reste du peloton.

Guillaume Martin dans la bonne échappée

Une échappée s'est bien formée et a, un temps, cru pouvoir aller au bout tant elle comptait plusieurs références du peloton mondial, parmi lesquelles le champion olympique Richard Carapaz, passé d'Ineos à EF durant l'intersaison, et le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le petit groupe a mené la danse dans le Col de Coubet (955 mètres d'altitude, 9,6 km à 5,1%) et le Col de la Creueta (1.890 m, 19,9 km à 4,3%), avant de se faire reprendre sur les pentes de La Molina (1.680 m, 12,1 km à 4,3%).

La faute à la formation Soudal Quick-Step, qui a imprimé un rythme soutenu pour son chef de file Evenepoel. Le "Petit cannibale" a ensuite attaqué à 4,5 km de l'arrivée, et Roglic a sauté dans sa roue lors du mano a mano attendu, avant d'être enfin distancé dans les derniers mètres. Après trois étapes aux forts dénivelés, le peloton aura droit à davantage de descentes que de côtes jeudi lors de la quatrième étape, longue 188,2 km entre Llivia et Sabadell. Le Tour de Catalogne s'achève dimanche.

Le classement de la 3e étape :

1. Remco Evenepoel (BEL/QST) les 181,6 km en 4 h 40:43 (moyenne: 38,9 km/h)

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) à 2 secondes

3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 13.

4. Jai Hindley (AUS/BOR) 13.

5. João Almeida (POR/UAE) 13.

Le classement général à l'issue de la 3e étape:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 12 h 42:17.

2. Remco Evenepoel (BEL/QST) même temps

3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 19.

4. Mikel Landa (ESP/BAH) 44.

5. João Almeida (POR/UAE) m.t.