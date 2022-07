EN DIRECT - Tour de France (21e étape): la malchance pour Woods, positif au Covid

Le Tour de France s'achève ce dimanche avec une étape de 115,6 kilomètres entre Paris la Défense Arena et les Champs-Elysées. Le peloton s'élancera de La Défense à 16h45 avant de passer par les villes de Suresnes, Nanterre ou encore Garches.

Le peloton roulera ensuite devant le château de Versailles aux alentours de 17h38. Le peloton fera son entrée dans Paris par le quai d’Issy aux alentours de 17h58 après plus d'une heure de course. Il longera ensuite plusieurs portes du sud de la capitale: porte de Versailles, porte de la Plaine, porte Brancion ou encore porte de Vanves. Il est attendu à cette dernière autour de 18h02.

Les coureurs arriveront ensuite rapidement au cœur de Paris devant le jardin du Luxembourg au niveau du Sénat aux alentours de 18h08. Les spectateurs pourront également attendre les coureurs sur la place Saint-Michel où les coureurs passeront juste après. Ils arriveront ensuite sur le Pont Neuf et devant le Palais du Louvre avant d'arriver sur le circuit final sur les Champs-Elysées à 18h08 en cas de course rapide et 18h16 en cas de moyenne de course lente.

Il restera alors plus de 55 kilomètres à parcourir sur la célèbre artère de la capitale pour achever cette édition 2022 du Tour de France.