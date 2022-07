Tour de France: "Propre à 100%", Vingegaard ne veut pas "utiliser le dopage"

Pour sa deuxième participation au Tour de France, Jonas Vingegaard a remporté l'épreuve phare du cyclisme ce dimanche, à 25 ans. Dans un entretien à l'Equipe, le Danois s'est défendu face aux soupçons qui peuvent peser autour de ses performances.

Depuis sa prise de pouvoir lors de l'étape du Granon à la mi-course, Jonas Vingegaard n'a plus lâché le maillot jaune. Ce dimanche, le Danois de 25 ans a ramené la tunique à Paris, pour remporter son premier Tour de France, devançant le double tenant du titre Tadej Pogacar et Geraint Thomas, vainqueur en 2018.

Comme chaque vainqueur, Jonas Vingegaard n'a pas échappé au poids du soupçon ces derniers jours, d'autant plus dans le sillage des performances de son équipe Jumbo-Visma, ultra-dominante avec six étapes au compteur. "Les soupçons ne me dérangent pas car je comprends qu'avec le lourd passé du cyclisme, la façon dont il fonctionnait il y a encore une quinzaine d'années, on puisse se poser des questions. Mais notre sport a changé, a assuré Vingegaard dans un entretien à l'Equipe. En ce qui concerne mon équipe, je mets ma main au feu pour chacun de mes coéquipiers. Nous sommes propres à 100%."

"Je ne veux pas utiliser le dopage"

Cette édition 2022 a dépoussiéré un record de l'ère Armstrong, datant de 2005 (41,654km/h) avec la moyenne horaire la plus rapide de l'histoire (42,026km/h), Au palmarès, Jonas Vingegaard n'est que le deuxième Danois à triompher, après un certain Bjarne Riis en 1996, qui a avoué plus tard (en 2007) s'être dopé lors de son sacre. "Je le répète, ce n'est plus le même cyclisme. Je suis né en 1996, l'année de la victoire de Bjarne Riis, je sais que le Danemark a une histoire avec le dopage, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, quasiment tous en fait. Mais ce n'est pas mon histoire, a ajouté l'homme qui avait terminé deuxième lors de sa première Grande Boucle l'an passé. Je sais comment je fonctionne, comment fonctionne mon équipe et c'est pour cela que je fais entièrement confiance à mes camarades."

"Je ne veux pas utiliser le dopage, je ne veux pas être comme ça, c'est une conviction profonde. Si, pour être un coureur pro et avoir ce niveau, la condition était de devoir prendre des produits, je chosirais de ne pas l'être et de ne rien prendre, a conclu Jonas Vingegaard. Je préférerais faire autre chose dans ce cas-là, je ne sais pas, un autre métier."

En attendant, le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar aura marqué les esprits, avec en point d'orgue pour le Danois ses succès au Granon et à Hautacam. Le vainqueur du Tour de France va désormais avoir de nombreuses sollicitations, dont au Danemark, où il devrait être célébré à Tivoli, le lieu de la présentation des équipes de ce Tour de France 2022. Acclamé avant le départ, Jonas Vingegaard n'avait pas pu retenir ses larmes. L'émotion devrait encore être présente.