Tour de France: positif au Covid, Woods ne prendra pas le départ de la dernière étape

L'équipe Israël-Premier Tech a annoncé dimanche que Michael Woods avait été testé positif au Covid. Le coureur canadien ne prendra pas le départ de la dernière étape.

Malchance pour Michael Woods. Le coureur canadien d'Israël-Premier Tech ne prendra pas le départ de la dernière étape en raison d'un test positif au Covid. Un ultime coup dur pour la formation menée par Christopher Froome, qui avait lui aussi quitté la course à cause du Covid. Simon Clarke et Jakob Fuglsang ont aussi abandonné il y a quelques jours. La formation israélienne ne compte plus que quatre coureurs avant de rallier les Champs-Élysées: Guillaume Boivin, Guy Niv, Hugo Houle et Krists Neilands.

Le Covid fait des ravages dans le peloton

Après la mise en retrait de Michael Woods, il ne reste plus que 137 coureurs en lice pour la dernière étape entre Paris La Défense Arena et les Champs-Élysées. Pendant les trois semaines de course, le Covid a été la cause de nombreux abandons dans le peloton, notamment chez les Français (Guillaume Martin, Warren Barguil, Mickael Cherel, Aurélien Paret-Peintre).

Aucun favori n'a été touché par la pandémie, puisque seul Primoz Roglic a abandonné en raison d'une chute. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) va donc remporter son premier Tour de France à 25 ans, devant le double tenant du titre Tadej Pogacar, qui se consolera avec le maillot blanc du meilleur jeune.