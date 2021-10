L’équipe Bahraïn dément l’utilisation de Tizanidine pendant le Tour de France

La formation Barhaïn a démenti avoir eu recours à l’utilisation de Tizanidine, un puissant relaxant musculaire non interdit par l’agence mondiale antidopage (AMA), après la publication d’une recherche de scientifiques français.

Les coureurs de la formation Bahraïn ont-il eu recours à l’utilisation de Tizanidine lors du dernier Tour de France? Des chercheurs de Strasbourg ont publié dans une revue scientifique (le Wiley Analytical Science Journal) les résultats d’une recherche commandée spécifiquement par des enquêteurs français à l’issue de laquelle ils ont trouvé des traces de Tizanidine dans les tests capillaires de trois coureurs. Ils ne citent ni leurs noms, ni celui de l’équipe à laquelle ils appartiennent.

"Lors d'une course cycliste internationale de trois semaines en France, une division spéciale de santé publique de la police a contrôlé toute une équipe, indique le document. En plus du contrôle des chambres et des dispositifs et produits médicaux par la police, un médecin légiste formé a été sollicité pour prélever des échantillons de cheveux de sept cyclistes."

Rien ne la désigne mais les regards se tournent, ces dernières heures, vers l’équipe Bahraïn Victorious, objet d’une perquisition des enquêteurs de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Publique (OCLAESP) le 15 juillet à Pau en marge de la 18e étape du Tour de France.

"Nous n'utilisons pas cela", assure le manager de l'équipe

Milan Erzen, manager de la formation, s’est étonné de voir le nom de cette substance apparaître et son équipe d’y être associée. "Qu'est-ce que c'est? Nous n'utilisons pas cela, a-t-il promis. Jamais entendu parler de ça. Notre équipe et/ou nos coureurs n'ont pas été officiellement ou officieusement informés de ces découvertes. Par conséquent, l'équipe n'a aucun commentaire à ce sujet." L’équipe a ensuite réagi dans un communiqué et dénonce une atteinte à sa réputation, ce vendredi.



"L'équipe Bahrain Victorious et aucun de ses coureurs n'ont été officiellement ou officieusement informés de toute découverte liée à la tizanidine ou à d'autres substances, indique le texte. L'équipe tient à souligner que les auteurs de l'article scientifique auquel se réfèrent toutes les allégations ont souligné sans ambiguïté que la tizanidine n'est pas une substance interdite dans le sport. L'équipe consulte des conseils juridiques sur la nature dans laquelle ces informations ont été publiées pendant d'une enquête en cours sans que l'équipe en soit informée, ce qui a eu un impact sur la réputation de l'équipe. Pour le moment, l'équipe n'a pas d'autres commentaires."

Des propriétés myorelaxantes pas interdites par l'AMA

Mais qu’est-ce que la Tizanidine? La substance, connue sous les marques Sirdalud et Zanaflex, n'est pas interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA). "En dépit de ses propriétés myorelaxantes et de son intérêt dans le traitement des blessures sportives, comme les entorses du poignet, de la cheville et du genou, la tizanidine n’est pas un médicament interdit dans le sport", précisent les auteurs de l’article.

Ils précisent ensuite que la Tizanidine "peut être utilisée seule ou en association pour la gestion de la douleur en cas de céphalée de tension, de lombalgie aiguë, de douleur chronique associée à la paralysie cérébrale ou de douleur postopératoire aiguë. Il a récemment été reconnu dans le traitement du sevrage des opioïdes." Elle peut également être prescrite dans des cas de sclérose en plaques.

Un expert en dopage contacté par la Tribune de Genève et souhaitant resté anonyme précise que le produit peut être utilisé pour soulager les douleurs musculaires. "Sur une course de trois semaines, la récupération joue un rôle clé, rappelle-t-il. Au bout de quelques jours, après avoir parcouru 180 km par jour, les cyclistes ont du mal à s'endormir, car leurs muscles sont trop tendus. Cela pourrait être une explication de la présence de Tizanidine dans la pharmacie de l'équipe." L’équipe Bahraïn avait brillé sur le Tour de France avec deux victoires d’étape du Slovène Matej Mohoric et plusieurs numéros du sprinteur Sonny Colbrelli en montagne. L’Italien a, depuis, remporté Paris-Roubaix.