Tour de France (7e étape): une troisième victoire au sprint pour l’intouchable Philipsen

Jasper Philipsen a une nouvelle fois imposé sa loi au sprint lors de l'arrivée de la 7e étape du Tour de France à Bordeaux ce vendredi. Le coureur belge signe sa troisième victoire sur cette édition 2023 de la Grande Boucle.

Le triplé pour Jasper Philipsen. Le coureur belge a remporté au sprint la 7e étape du Tour de France ce vendredi à Bordeaux pour décrocher déjà sa troisième victoire dans cette 110e édition de la Grande Boucle.

Il s'est imposé devant le Britannique Mark Cavendish et l'Érythréen Biniam Girmay. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune à l'issue de cette étape de plaine courue sous une forte chaleur.

Vainqueur à Bayonne et à Nogaro, Philipsen a remporté son troisième succès depuis le départ le 1er juillet au Pays basque espagnol. En comptant ses succès l'année dernière en fin de Tour à Carcassonne et sur les Champs Elysées, le Belge s'est même imposé dans les cinq derniers sprints massifs disputés sur la Grande Boucle.

Cavendish était tout proche d'un succès historique

Il a privé Mark Cavendish d'un succès historique en le coiffant dans les derniers mètres. Le Britannique, vainqueur à Bordeaux en 2010 lors de la dernière venue du Tour dans la cité girondine, vise à battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx (34).

Le vétéran de l'île de Man a tenté sa chance dans les 100 derniers mètres mais a dû se rasseoir, foudroyé par l'effort, avant de se faire gober par Philipsen. Après deux étapes très disputées dans les Pyrénées, le peloton a d'abord pris le temps vendredi derrière le Français Simon Guglielmi parti en échappée. Rejoint par Nans Peters et Pierre Latour, le coureur d'Arkéa-Samsic, combatif du jour, a été repris à 37 km du but.



Les deux autres Français ont poursuivi leur effort et Latour a été le dernier à se faire avaler par les équipes de sprinteurs, à 3,5 km de l'arrivée le long des quais de la Garonne.