Tour de France: des matelas installés dans la descente du col de la Loze pour protéger les coureurs

Pour améliorer la sécurité des coureurs, encore très marqués par la mort de Gino Mäder sur le Tour de Suisse, les organisateurs du Tour de France ont installé des matelas de protection dans la descente du col de la Loze à l’occasion de la 17e étape qui se tiendra mercredi.

Tadej Pogacar la présente comme "une des ascensions les plus dures du monde" et on peut lui faire confiance sur le sujet. À quatre jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées, les coureurs du Tour de France auront rendez-vous mercredi avec le terrible col de la Loze au cours d’une 17e étape qui s’annonce dantesque.

Entre la station de Saint-Gervais et celle de Courchevel, plus de 5.000 mètres de dénivelé positif seront au programme avec le col des Saisies (13,3km à 5,3 %), le Cormet de Roselend (19,9km à 6 %), la côte de Longefoy (6,6km à 7,6 %) et donc le col de la Loze (28,4km à 6 %), le nouveau géant des Alpes. Emprunté pour la première fois sur la Grande Boucle il y a trois ans, il avait été le théâtre d’une explication entre favoris, principalement sous la forme d’une guerre d’usure, et c’est le Colombien Miguel Angel Lopez qui l’avait emporté au sommet.

Des matelas utilisés sur des épreuves de ski

Le Slovène Primoz Roglic, lui, avait devancé son compatriote Tadej Pogacar de quinze secondes pour conforter son maillot jaune, avant de le perdre trois jours plus tard sur le chrono de La Planche des Belles Filles. Cette fois, après avoir passé le col de la Loze, le peloton enchaînera par une plongée vertigineuse direction Courchevel pour finir en montée à l'altiport sur une pente à 18%.

Pour assurer la sécurité des coureurs sur cette descente, les organisateurs du Tour ont décidé d’installer des matelas de protection. Une mesure prise avant la mort du coureur Gino Mäder sur le Tour de Suisse en juin dernier à l’âge de 26 ans, mais qui prend une signification particulière depuis ce "drame qu'on ne veut surtout pas revivre", comme l’indiquait le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, avant le départ de cette 110e édition à Bilbao.

Cette expérimentation s'inscrit par ailleurs dans l'initiative de l'Union cycliste internationale (UCI) qui a lancé une nouvelle commission appelée SAFER, destinée à améliorer la sécurité des coureurs, notamment dans les descentes. Pour celle du col de la Loze, des matelas de 30 mètres de large, utilisés pour les Championnats du monde de ski à Courchevel et Méribel en février, ont donc été mis en place à des endroits stratégiques.

Bandes sonores et banderoles flashy

"Les coureurs nous ont demandé cette année de faire attention à quelques descentes spécifiques comme celles de Joux Plane et du col de la Loze, expliquait récemment à RMC Sport Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour. On les a écoutés avec attention et on a renforcé notre dispositif sur ces descentes en annonçant les courbes qui semblent les plus à risques, en mettant un peu plus de protection dans les descentes. Malheureusement, on ne peut pas faire ça sur tout le Tour de France". Pour certaines descentes, des bandes sonores et visuelles, ainsi que des banderoles jaunes et noires très flashy, ont été installées pour annoncer les virages les plus forts et montrer les courbes les plus prononcées.

"On fait ça depuis des années, on a des équipes qui connaissent bien les routes, nous précisait Thierry Gouvenou, chargé du tracé du parcours. Les coureurs sont conscients qu'on ne peut pas faire que des arrivées sur des sommets. La descente fait partie du bagage technique que doivent avoir les coureurs. Ce que je remarque surtout depuis des années, c'est une évolution du matériel avec des vélos qui vont beaucoup plus vite. La vitesse est un facteur aggravant des risques de chutes. C'est aussi aux coureurs de se mettre des limites. On doit se poser des questions au niveau de la réglementation." Reste à savoir si cette expérimentation autour des matelas de protection pourrait devenir une solution pérenne en cas de test concluant.