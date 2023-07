Tour de France: les confidences de la maman de Pogacar, "sûre que tout se passera bien" pour le Slovène

Marjeta Pogacar, la maman de Tadej Pogacar, s'est livrée à RMC Sport avant la 16e étape du Tour de France ce mardi. Présente en camping-car sur cette Grande Boucle, avec toute la famille du coureur slovène, elle espère pouvoir donner un surplus de motivation au fiston.

Pouvez-vous nous raconter un peu pourquoi vous êtes ici ?

(En français, elle qui enseigne la langue de Molière en Slovénie) Nous sommes ici pour supporter Tadej ! Pour lui donner, espérons-le, un peu d’énergie pour mieux monter.

Vous êtes ici en famille ?

Oui, toute la famille (la maman, le papa, ses deux sœurs et son frère, ndlr) est en France cette semaine.

Les parents de Tadej Pogacar, le 18/07/2023 avant la 16e étape du Tour de France © RMC Sport

Vous suivez tout le Tour de France, toutes les étapes ?

Non. Nous avons commencé sur l’étape de Laruns (5e étape, ndlr). Nous ne sommes pas allés sur toutes les étapes car nous avons beaucoup de travail avec nous-mêmes, nous déplacer, prévoir où nous allons nous mettre, trouver de la place… Ce n’est pas évident.

Le camping-car de la famlille Pogacar (en noir tout au fond) © RMC Sport

Avez-vous des nouvelles de Tadej ?

On s’envoie un petit message le soir ou le matin pour lui souhaiter bonne chance. Sinon, on ne se parle pas.

Ce Tour de France est très excitant, avec cette bataille incroyable entre Tadej et Jonas Vingegaard...

Oui bien sûr ! Je suis sûre que Tadej est assez fort pour supporter tous les efforts et que tout se passera bien.

L’ambiance sur les routes est aussi incroyable…

Oui, il y a trop de monde, c’est difficile de s’approcher de la route. Il ne nous voit pas, donc je préférerais qu’il y ait moins de monde (sourire).

Le public français aime de plus en plus Tadej. Il y a des encouragements, on voit des drapeaux… Vous sentez ça aussi ?

Oui. Aussi quand nous on passe, les gens nous reconnaissent, nous saluent. Ils disent qu’ils croisent les doigts, qu’ils supportent Tadej. C’est très agréable.

Selon vous, qu’est-ce qui va faire la différence dans cette dernière semaine entre Tadej et Jonas Vingegaard ?

Je ne sais pas… Je vais dire que je ne m’y connais pas en cyclisme, toujours pas (rire). Je lui fais totalement confiance. Si notre présence est un surplus de motivation pour lui ? Je crois que oui.

Il arrive à vous reconnaître sur le bord de la route ?

Pendant le contre-la-montre, je suis sûre que non car il est tellement concentré… Sinon, lorsqu’il passe, il nous voit, il nous salue, il nous fait un petit signe… Ça dépend de la situation.