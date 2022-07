EN DIRECT - Tour de France (20e étape): 40 km de chrono avant les Champs-Elysées

L'enjeu principal du jour est surtout la victoire d'étape. Sur le papier, les favoris se nomment Wout van Aert, Filippo Ganna, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Stefan Kung, Stefan Bisseger voire Yves Lampaert, qui avait remporté la 1re étape au Danemark.

En ce qui concerne le général, et à moins d'une énorme mésaventure pour un coureur, on ne devrait pas assister à de grands bouleversements vu les écarts actuel. Il faudra toutefois suivre la bataille pour la 5e place entre Nairo Quintana, Louis Meintjes (6e à 8 secondes de Quintana) et Aleksandr Vlasov (7e à 35 secondes de Quintana). Et aussi celle pour la 9e place entre Alexey Lutsenko et Adam Yates (10e à 8 secondes de Lutsenko).

David Gaudu, 4e et premier Français, semble à l'abri, puisqu'il compte 2'30'' d'avance sur Quintana.