Tour de France: "J’ai presque du mal à y croire", avoue Vingegaard, en route vers son 2e sacre à Paris

Jonas Vingegaard est à une étape de remporter un Tour de France qui n’a, sauf catastrophe, aucune chance de lui échapper. Malgré cette volonté d’être prudent, le Danois n’a pas pu s’empêcher de commencer à partager sa joie. Lui qui est tout proche de gagner pour la deuxième fois cette course.

Jonas Vingegaard n’a jamais été aussi proche de remporter un deuxième Tour de France. Toujours leader au classement général, le Danois compte un peu plus de 7 minutes d’avance sur son poursuivant Tadej Pogacar. Un écart qui a de très faibles chances d’être rattrapé par le Solvène, vainqueur de la 20e étape du jour.

Après cette avant-dernière journée de course, Vingegaard a commencé à partager sa joie de très certainement gagner la course: "La seconde est tout aussi incroyable que la première fois (…) C’est génial de remporter mon deuxième Tour de France, j’ai presque du mal à y croire." Malgré cette impatience, le coureur de Jumbo-Visma a rappelé que ce n’est pas encore totalement fait: "Bien sûr, il reste l’étape de demain à Paris et nous devons être prudents, ne rien faire de stupide."

"L’un des Tour les plus fou"

Pendant de nombreuses étapes, Vingegaard s’est disputé la première place avec Pogacar, mais c’est finalement durant la 17e étape que le Danois a pratiquement gagné son duel à distance. Un long combat apprécié par Vingegaard: "J'ai vraiment apprécié les batailles que j'ai eues avec Tadej Pogacar, j'ai adoré l'étape du jour et plus généralement toutes les étapes où j'étais maillot jaune."

Ce qui est certain, c’est que le coureur de Jumbo-Visma gardera longtemps en mémoire cette édition du Tour de France: "C'est définitivement l'un des Tour les plus fou, avec ses 3 semaines d'intensité ça devait être super à regarder."

Malgré ses chances minimes de refaire son retard, Pogacar a de son côté apprécié gagner cette 20e étape, une belle bouffée d’air frais à ses yeux: "Aujourd'hui, je me suis à nouveau senti moi-même, ça fait vraiment du bien de se sentir en pleine forme surtout après plusieurs jours de souffrances." Mais son combat contre Vingegaard devrait rester un bon moment dans son esprit: "Le pire, je pense que c’est le regard glacé de Vingegaard quand je me retournais pour voir comment il allait, et le fait de perdre des secondes presque chaque jour sur lui."