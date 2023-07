Tour de France: "Que des frissons", Thibaut Pinot raconte sa folle journée dans les Vosges

Pour son dernier Tour de France, Thibaut Pinot a tout donné chez lui, sur les routes vosgiennes. Le coureur de la Groupama-FDJ a terminé 7e de la 20e étape après avoir été en tête dans le Petit Balon devant sa fan zone pour un grand moment d'émotion et de sport.

Thibaut Pinot a vécu une journée presque parfaite. Pour son dernier Tour de France, le coureur de la Groupama-FDJ voulait briller chez lui, sur les routes vosgiennes, devant son public. Le Franc-Comtois a passé la journée à l'avant, s'offrant le plaisir ultime de passer seul en tête au sommet du Petit Ballon, avant-dernière ascension de la journée, que des milliers de supporters ont transformé en stade de foot grec.



Déchaîné, le Français a largué ses compagnons d'échappée pour faire chavirer "le virage Pinot" où tous ses amis et ses kops de supporters s'étaient donnés rendez-vous pour lui offrir un jubilé de rêve et des souvenirs pour la vie. "C'était une riche journée, c'est une journée gravée. Cette étape résume bien ma carrière. C'était incroyable, que des frissons, raconte-t-il sur RMC après sa 7e place du jour. Je savais que le public était là pour moi, j'ai vécu des grand moments, eux aussi. C'est un moment particulier, je laisse une trace dans le coeur des gens et des supporters. L'histoire finit pas mal, ça aurait été plus beau de gagner mais voir les gens me dire merci, c'est la plus belle victoire. L'accueil m'a surpris car j'ai du mal à me rendre compte que c'était pour moi. Me retrouver ici, sur un de mes endroits préférés, c'est incroyable. Être seul en tête dans le Petit Ballon avec mon public, c'est mieux qu'une victoire."

"Je ne pensais pas que ça me ferait autant d'effet d'être là"

Le Français a ensuite été rattrapé puis dépassé dans le Platzerwasel, le dernier col de sa carrière sur le Tour de France, où Pogacar et Vingegaard se sont neutralisés. "Je ne pensais pas que ça me ferait autant d'effet d'être là, je pensais que ça serait au Tour de Lombardie où j'aurais le coeur serré, a-t-il poursuivi au micro de France 2. Une page de mon histoire se termine ce soir. C'est plus fort que je ne le pensais. Il me manquait juste un peu de jambe à la reprise du Platzerwasel pour continuer mon effort. La descente m'a coupé mon rythme."

Chaleureusement salué par son directeur sportif à l'arrivée, Thibaut Pinot a reçu un nouvel hommage de Marc Madiot. "J'ai la chance de rencontrer des coureurs, qui sont aussi de grandes personnes. Quand on est en course, on s'arrête sur la performance sportive, a-t-il confié sur RMC. Quand on arrive au bout du chemin, on se rappelle qui est l'homme derrière le champion. Je souhaite à tous mes confrères de connaître des Thibaut Pinot. Thibaut est un coureur à part. On a souvent dit qu'il était fragile et n'avait pas de mental. J'espère que tous, on se souviendra qu'il avait du tempérament, notamment aujourd'hui. C'est un drôle de mec. J'ai quelques cheveux blancs, c'est lui qui me les a offert. Ce n'est pas le palmarès qui fait la différence. Thibaut va laisser autre chose, le frisson, le truc qui ne va jamais arriver. Il laissera une trace différente", conclut, très ému, le patron de la Groupama-FDJ.