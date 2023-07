Le coup de gueule de Steff Cras contre un spectateur responsable de sa chute sur le Tour de France

Lourdement tombé lors de la 8e étape du Tour de France ce samedi, Steff Cras (Total-Energies) en veut au spectateur responsable de sa chute, qui l'a contraint à l'abandon.

La 8e étape du Tour de France entre Libourne et Limoges n'a pas été de tout repos pour les 172 coureurs encore en course. Ce samedi, la journée a été marquée par la grosse chute de Mark Cavendish, contraint à l'abandon pour sa dernière Grande Boucle alors qu'il cherchait à faire tomber le record de victoires sur le Tour, qu'il co-détient avec Eddy Merckx (34).

Sans le "Cav", la fin d'étape a été marquée par une nouvelle chute à six kilomètres de l'arrivée. Deuxième de la première étape, Simon Yates a perdu du temps, alors que Steff Cras (Total-Energies) a dû abandonner, touché à la hanche. Le grimpeur, qui participait à son deuxième Tour de France, s’est recroquevillé sur le côté de la route en attendant le corps médical. Après avoir été évacué sur civière, son équipe a confirmé l’abandon, le sixième dans l’édition 2023. Le Belge, 13e du général ce samedi matin, a d'ailleurs exprimé sa colère envers le spectateur responsable de ses malheurs.

Une chute qui rappelle l'épisode de la pancarte en 2021

"Lorsqu'un spectateur monte de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peleton, mieux vaut rester chez soi. Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi", a-t-il pesté sur Twitter. C'est un coup dur pour le Belge, déjà contraint à l'abandon lors du Critérium du Dauphiné.

Cette chute impliquant un spectateur n'est pas sans rappeler celle lors de la première étape du Tour en 2021, lorsqu'une femme avait brandi la pancarte "Allez opi-omi". L'Allemand Tony Martin avait été le premier à tomber. Plusieurs coureurs avaient dû abandonner.