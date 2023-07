Tour de France: des inspecteurs antidopage ont rendu visite à Jumbo-Visma et UAE, des tests sanguins effectués

La Jumbo-Visma et UAE Team Emirates, les équipes respectives de Jonas Vingegaard et de Tadej Pogacar, ont reçu la visite d’inspecteurs antidopage ce mercredi avant le départ de la 17e étape, rapporte le site néerlandais WielerFlits. Les coureurs ont dû se soumettre à des tests sanguins.

Les inspecteurs antidopage ont rendu visite aux deux formations qui dominent cette 110e édition du Tour de France une heure avant que les coureurs ne s’élancent de Saint-Gervais-Mont-Blanc ce mercredi midi.

"J'applaudis cela. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre le dopage", s’est félicité Richard Plugge, directeur de la Jumbo-Visma, dans les colonnes de WielerFlits. "Je pense que ce n'est bon que pour le cyclisme. Nous n'avons aucun problème avec cela", a de son côté indiqué un porte-parole d’UAE au média néerlandais.

De plus en plus de réactions sceptiques

Cette petite visite impromptue des inspecteurs antidopage intervient à un moment où le grand public et les amateurs de vélo sont de plus en plus sceptiques concernant les performances de Vingegaard et Pogacar. Alors que les interrogations étaient déjà nombreuses depuis le départ de Bilbao, les deux hommes forts de ce Tour écrasant la concurrence, le contre-la-montre époustouflant du Danois mardi a fait naître de nouveaux soupçons.

"Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons, a admis Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, sur France Info ce mercredi. Les contrôles sont faits par une agence indépendante, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, a poursuivi Prudhomme. L'ITA (International testing agency, NDLR) teste non seulement dans le cyclisme mais aussi dans une cinquantaine de disciplines. C'est ce que nous souhaitions autrefois lorsqu'on était englué dans les affaires, avec une agence qui teste mais pas seulement une qui s'occupe uniquement du cyclisme. Le maillot jaune est testé tous les jours, comme les vélos sont contrôlés tous les jours", a ajouté Prudhomme.