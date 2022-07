Tour de France: "Je suis mauvais, je n’apporte rien à l’équipe", le désarroi de Pinot après son nouvel échec

Thibaut Pinot, une nouvelle fois à l’attaque ce mercredi sur la 17e étape du Tour de France, n’a pas eu les jambes pour jouer la gagne. À l’arrivée, le coureur tricolore de la Groupama-FDJ n’a pas caché son immense frustration.

Une nouvelle journée plus que frustrante pour Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France. Après être passé près de la gagne à Châtel (9e étape) ou à Mende (14e étape), le Français a une nouvelle fois été à l’attaque ce mercredi sur la 16e étape de la Grande Boucle entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Parti en échappée, le Jurassien n’a pas eu les jambes pour aller au bout et termine 31e de l’étape à 11’09 du vainqueur du jour, Tadej Pogacar.

>> Revivez la 17e étape du Tour de France

"Je suis mauvais, je ne suis pas bon, s’est désolé le coureur de la Groupama-FDJ à l’arrivée. Je savais que l’échappée n’était pas partie, je voulais prendre de l'avance pour basculer avec les meilleurs à l’avant-dernier col. Mais ça m’a lâché et je n'ai rien pu faire, je suis déçu."

Pinot: "Pour moi, c'est dur"

Rapidement rattrapé par le groupe maillot jaune dans l’avant-dernière ascension du jour, Pinot a par la suite attendu son leader, David Gaudu, en difficulté pour suivre les mieux classés au général. "J'ai essayé de filer un coup de main à David. Il me restait une mini-cartouche et je lui ai donnée pour rentrer sur un petit groupe mais bon… Pour moi, c’est vraiment frustrant. Il me manque plein de choses. Je suis tellement loin de mon niveau... Personnellement, c'est compliqué, je sens que je n'apporte rien à l'équipe. Pour moi, c’est dur."

18e du classement général à 41’50” de Jonas Vingegaard, toujours solide maillot jaune, Pinot a une dernière chance de briller dans les Pyrénées ce jeudi, avec la 18e étape entre Lourdes et Hautacam qui proposera trois grosses difficultés au peloton (deux hors catégories, une 1ère catégorie).