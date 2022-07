Tour de France: Guimard se paye la stratégie de Pinot et de son équipe avec Gaudu

Cyrille Guimard a reproché le rôle joué par Thibaut Pinot ce mercredi lors de la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Le membre de la Dream Team RMC Sport ne comprend pas pourquoi le coureur a tenté d’aller chercher la victoire d'étape au lieu d’aider son leader David Gaudu dans la lutte pour le classement général.

La disette tricolore sur le Tour de France 2022 dure toujours. Aucun coureur français n’a réussi à gagner une étape et les chances de victoire se réduisent à peau de chagrin avant l’arrivée sur les Champs-Elysées dimanche soir. Lors de la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes ce mercredi, Thibaut Pinot a tenté de s’extirper du peloton pour s’imposer.

Mais l’un des chouchous du public français a finalement craqué dans l’utime montée et a terminé à plus de onze minutes du vainqueur du jour Tadej Pogacar et surtout très loin de son équipier David Gaudu. Une stratégie difficile à comprendre pour Cyrille Guimard même si Thibaut Pinot a vainement essayé de donner ses dernières forces pour aider son partenaire breton.

>> Revivez la 17e étape du Tour de France

Guimard ne sait pas qui de Pinot ou Gaudu est leader

L’ancien sélectionneur des Bleus et membre de la Dream Team RMC Sport a fustigé la carte individuelle tentée par Thibaut Pinot alors que le leader désigné de la Groupama-FDJ, David Gaudu, se bat pour le podium au général.

"Le problème c’est toujours la même chose, a regretté Cyrille Guimard sur RMC. Est-ce que Thibaut Pinot est leader de l’équipe ou est-ce que c’est David Gaudu? J’attends que l’on me donne des réponses."

Gaudu: "Madouas me sauve le cul à chaque fois"

Dans un dernier sursaut d’orgueil dans l’ascension vers Peyragudes, David Gaudu a réussi à reprendre quelques secondes sur Nairo Quintana. Cinquième du classement général, à quatre secondes du Colombien, le Breton tentera encore le doubler lors la grosse 18e étape jeudi entre Lourdes et Hautacam. Mais que cette première grosse journée dans les Pyrénées a été compliquée pour le leader de la Groupama-FDJ.

"Je n’avais pas trop le choix vu les jambes que j’avais aujourd’hui. Je n’ai pas des sensations de folie depuis le début du Tour. Les seules vraies bonnes sensations que j’ai eues, c’est sur les pavés et à la planche des Super belles filles. Depuis j’ai du mal à retrouver des sensations. Est-ce que c’est le surlendemain de repos, je n’en sais rien, a pesté David Gaudu après l’arrivée à Peyragudes. Un grand merci à l’équipe parce que sans elle je ne serais rien. A chaque fois, Valentin Madouas me sauve, il me sauve le cul à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, c’est peut-être le destin qui est comme ça. On se bat encore pour le top 5 et cela risque d’être très compliqué. Un top 5 sur le Tour, cela serait déjà énorme. Il reste encore une étape à rallier et où il faudra être fort dans la tête. Il reste Hautacam jeudi. On va essayer de faire au mieux et je pense que cela va être un peu le même bazar. Je suis content d’arriver plus ou moins sain et sauf ici."