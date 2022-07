Tour de France; les compliments pleins d'admiration d'Andy Schleck pour Alaphilippe et Pinot

Dans un entretien à l'Equipe, Andy Schleck a déclaré son admiration pour Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe. Le Luxembourgeois revient aussi sur sa perception de sa victoire sur le Tour de France 2010, acquise après le déclassement d'Alberto Contador.

Dans un autre monde, Andy Schleck aurait pu être présent dans le peloton du Tour de France 2022. Mais en raison de blessures, l'homme de 37 ans est à la retraite depuis la fin d'année 2014, là où d'anciens coéquipiers à lui participent à l'épreuve comme le Danois Jakob Fuglsang.

Pour autant, Andy Schleck continue de suivre le cyclisme et il apprécie notamment les coureurs français. "Je suis très content de revoir Thibaut Pinot en forme ici, a déclaré le Luxembourgeois dans un entretien à l'Equipe. Il dit qu'il ne vient pas pour le général, mais s'il est avec les meilleurs en montagne... C'est sans doute l'un des coureurs actuels qui me ressemble le plus."

Si le coureur de la Groupama-FDJ est annoncé en soutien de David Gaudu, il aura au moins l'occasion de s'exprimer, au contraire de Julian Alaphilippe, non-retenu par la Quick-Step Alpha Vinyl. "J'admire tous les coureurs, mais Julian Alaphilippe est celui qui a le plus de classe, a jugé le vainqueur du Tour de France 2010. Il arrive tellement à se faire mal à la gueule qu'il peut gagner sans être à 100%."

Schleck compare le Tour à "une torture"

Sur la jeune génération, qui a pris le pouvoir à l'image de Tadej Pogacar, Andy Schleck lance un message d'alerte. "Pogacar est si jeune (23 ans), si fort. Je l'admire, mais je m'interroge sur les conséquences futures de ces carrières entamées si tôt. Pogacar, Evenepoel, je ne les vois pas durer quinze ans. Tu peux envoyer un militaire en Afghanistan deux ou trois fois peut-être, mais au bout de la huitième ou de la neuvième fois, il va forcément finir par craquer, a comparé l'ancien pro. Le Tour de France est une torture. Tu mets ton corps et ton esprit face à un tel défi."

La carrière d'Andy Schleck a elle été assez courte, ne participant par exemple qu'à six Tour de France. Il avait profité du déclassement d'Alberto Contador, son grand rival, en 2010, pour voir son nom au palmarès. "Non, je l'ai pas vraiment gagné. Je ne suis pas monté sur la plus haute marche du podium aux Champs-Elysées, regrette l'ancien grimpeur. Je n'ai pas porté le maillot jaune à Paris. Je n'ai pas signé mon contrat l'année suivante comme vainqueur du Tour et ça, financièrement, ça change..."

Pour autant, Andy Schleck garde de bons souvenirs de son époque et de son duel avec Alberto Contador, qui aura marqué les éditions 2009 et 2010. "Je suis content d'avoir pu me battre avec un tel coureur. Si Alberto n'avait pas été là, j'aurais gagné deux ou trois Tours de France, mais je n'aurais pas marqué l'histoire, a estimé Schleck; Les gens se rappellent de notre lutte plus que de mes deuxièmes places. C'est quelqu'un que je respecte énormément."