Tour de France: les images de la foule gigantesque pour le retour triomphal de Vingegaard au Danemark

Vainqueur de son deuxième Tour de France, Jonas Vingegaard est revenu au Danemark où il a eu droit à un superbe accueil. Des dizaines de milliers de personnes étaient présentes pour célébrer la victoire du Danois.

Célébré par des dizaines de milliers de personnes, le vainqueur danois du Tour de France Jonas Vingegaard a été accueilli en héros mercredi au pays. "Vingegaard !, Vingegaard!, Vingegaard!", a clamé en choeur une foule de fans, amassée sur le square en face de l'Hôtel de ville de Copenhague.



Pour sa deuxième victoire consécutive sur le Tour de France, le cycliste a eu droit, comme l'année précédente, aux honneurs du balcon de l'Hôtel de ville, lieu des grandes célébrations du sport danois. "Il est encore difficile de comprendre que j'ai gagné le Tour de France deux années de suite", a déclaré le champion de 26 ans devant la foule, où beaucoup étaient vêtus de blanc et de rouge, couleurs du drapeau danois.



"Si quelqu'un me l'avait dit il y a cinq ans, je ne pense pas que je l'aurais cru, je sais que je ne l'aurais pas cru", a-t-il ajouté. Le maillot jaune, originaire du petit village de Hillerslev, est le premier Danois à remporter la course emblématique depuis Bjarne Riis, qui a reconnu après la fin de sa carrière s'être dopé en 1996.

L'hommage de la première ministre danoise à Vingegaard

Comme l'année dernière, il s'est largement imposé devant son rival slovène Tadej Pogacar. "Je suis l'une de vos grandes fans, et je ne suis pas la seule. Plus que tout, vous avez gagné le coeur de tous les Danois, et nous sommes très fiers de vous", a salué Mette Frederiksen, Première ministre danoise lors d'un discours.



Plus d'un million de personnes, dans un pays de quelque 5,8 millions d'habitants, ont regardé la dernière étape de la Grande Boucle, selon la chaîne TV2, qui a même enregistré un pic de plus de 1,2 million de téléspectateurs lors de l'ultime tronçon sur les Champs Elysées.