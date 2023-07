Tour de France: un nouveau record de téléspectateurs, un véritable carton d’audiences

Au lendemain de l'arrivée du Tour de France, France Télévisions s'est félicité ce lundi de ses audiences et d'un nombre de téléspectateurs record pendant les trois semaines de course.

Entre la dernière participation de Thibaut Pinot, l'effet Netflix avec sa série documentaire ou tout simplement le duel haletant entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Tour de France version 2023 a attiré de très nombreux spectateurs au bord des routes et un nombre record de téléspectateurs devant leur télévision.

Ce lundi, France Télévisions a communiqué ses excellents résultats pendant la Grande Boucle avec pas moins de 42,5 millions de téléspectateurs à avoir regardé au moins une minute de la course sur les antennes du service public. Un tel engouement a permis à France 2 d'arriver en tête des audiences sur les trois premières semaines de juillet. A ce total, il faut aussi ajouter ceux qui ont suivi la course sur les autres canaux de diffusion comme Eurosport.

Un pic à 8,7 millions de téléspectateurs

La Grande Boucle, remportée par Jonas Vingegaard et rythmée par sa bataille avec Tadej Pogacar, a enregistré sa meilleure audience moyenne l'après-midi sur France 2 depuis 2011, avec 4,2 millions de téléspectateurs (+130.000 par rapport à 2022), pour 44,1% de part d'audience (PDA), selon les chiffres Médiamétrie rapportés par France Télévisions dans un communiqué.

Surprise, la meilleure audience de la course n'a pas été réalisée lors de la démonstration de Jonas Vingegaard sur le chrono à Combloux ni lors de l'étape reine où Tadej Pogacar a connu une terrible défaillance dans le col de la Loze.

A la place, la meilleure audience moyenne a concerné l'étape du 16 juillet entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc "avec 6,3 millions" de téléspectateurs et "un pic historique à 8,7 millions soit la deuxième meilleure étape des 20 dernières années", selon les éléments partagés par le média du service public.

Un record sur le numérique

De son côté, France 3 a rassemblé, entre 13h et 15h, 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne pour une PDA de 23,8%, en léger recul par rapport à l'année dernière (2,5 millions de téléspectateurs, 24,3% de PDA). L'émission "Vélo club" enregistre par ailleurs sa meilleure audience depuis 2019 avec 2,3 millions d'adeptes et 24,5% de PDA en moyenne.

Sur le numérique (France.tv, Francetv sport et franceinfo), France Télé revendique en outre un nouveau record de 22 millions de vidéos vues. France Télévisions, également producteur TV du Tour de France, et Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur de la course cycliste, ont annoncé dimanche le prolongement de leur partenariat jusqu'en 2030.