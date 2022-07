Tour de France: "On a perdu une bataille, pas la guerre", prévient le directeur sportif de Pogacar

Joxean Fernández Matxín, directeur sportif de UAE Team Emirates, relativise la défaillance de Tadej Pogacar dans le final de la 11e étape du Tour de France. Le dirigeant espagnol garde espoir que le Slovène récupère le maillot jaune d'ici les Champs-Élysées.

"Vingegaard a été meilleur, il n'y a pas beaucoup plus à expliquer", a déclaré Joxean Fernández Matxín, le directeur sportif de UAE Team Emirates après la 11e étape du Tour de France qui a abouti à la perte du maillot jaune pour Tadej Pogacar. Dépossédé par Jonas Vingegaard, le vainqueur du jour, le tenant du titre slovène a été lâché dans l'ascension du col du Granon-Serre Chevalier.

"Aujourd'hui, Vingegaard a eu un très bon jour, Tadej était dans un jour moins bien. Il n'y a pas plus d'explications", a insisté Joxean Fernández Matxín au micro de RMC Sport. "Vingegaard a été meilleur, Tadej a tenté d'arriver en perdant le moins de temps possible", a-t-il ajouté.

Interrogé pour savoir si Tadej Pogacar a fait état d'une méforme avant de prendre le départ de l'étape, le dirigeant espagnol a répondu "non". Avant de reprendre: "Mais on a vu ce qu'il s'est passé". Pour autant, pas question de s'alarmer pour la suite. "Il y a encore de l'espoir. On a perdu une bataille, pas la guerre", juge le directeur sportif de l'équipe émiratie.

Pogacar évoque un "coup de barre"

Tadej Pogacar, qui a perdu près de trois minutes et se retrouve 3e du classement général, a déclaré avoir eu un "coup de barre" dans le col du Granon. "Peut-être une hypoglycémie, a-t-il suggéré. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Je vais continuer à me battre".