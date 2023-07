Tour de France: parcours, horaires, favoris... ce qu'il faut savoir avant la 16e étape entre Passy et Combloux

A l'entame de la dernière semaine de ce Tour de France 2023, les coureurs vont disputer l'unique contre-la-montre de cette 110e édition, entre Passy et Combloux, ce mardi. Une 16e étape idéale pour rebattre les cartes entre favoris.

Mieux vaudra avoir bien géré sa journée de repos pour les favoris du Tour de France 2023. Ce mardi, sur la 16e étape, un nouveau duel dantesque s'annonce entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, séparé de 10 secondes au général. Mais une fois n'est pas coutume, il se fera à distance, à l'occasion de l'unique contre-la-montre de cette édition: un exercice solitaire en côte de 22,4 kilomètres, entre Passy et Combloux.

Le parcours

S'il est relativement court, ce contre-la-montre haut-savoyard n'en reste pas moins propice aux écarts, avec deux côtes redoutables: celle de la Cascade de Coeur (1,3 km à 8.5%), en début de parcours, et surtout celle de Domancy (2,5 km à 9,4%), répertoriée en deuxième catégorie. Le sommet de cette dernière se situe à 3 kilomètres de l'arrivée, mais la fin du parcours reste en légère montée.

"C'est un chrono pour montagnards", a affirmé à l'AFP l'architecte du tracé du Tour, Thierry Gouvenou. C'est dur. Et en plus c'est au lendemain de la journée de repos. Il faudra vraiment être au sommet de son art. Je ne vois pas qui pourrait jouer avec Pogacar et Vingegaard sur une telle longueur d'ascension." L'étape passera également à Sallanches, lieu de la victoire aux Mondiaux de Bernard Hinault, en 1980.

Les horaires

Le premier coureur à s'élancer sur le parcours, l'actuelle lanterne rouge Michal Morkov, prendra le départ à 13h05. Après lui, un coureur s'élancera toutes les minutes, puis toutes les 90 secondes à partir de 13h18 et enfin toutes les deux minutes à compter 16h30, pour le top 16. Au plus tard, tout le monde devrait être arrivé à 17h40.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

Les favoris

Plus que jamais, il semble compliqué de miser sur un autre coureur que Pogacar ou Vingegaard. Programmés pour briller en troisième semaine, de loin les meilleurs grimpeurs du peloton, le duo inséparable est destiné à briller sur de tels pourcentages. Entre les deux, il est difficile de distinguer un favori, même si le Slovène a de meilleures références sur les chronos.

Derrière le maillot blanc et le maillot jaune, d'autres favoris pourraient avoir envie de tirer leur épingle du jeu, comme les frères Yates, Adam et Simon, respectivement 4e et 7e du général et excellents rouleurs, ou Carlos Rodriguez, qui a un podium à défendre. Rouleurs plus "traditionnels", Rémi Cavagna ou Wout van Aert devraient aussi disputer le chrono à fond. Mais alors que les deux mastodontes de ce Tour semblent avoir du mal à se départager sur les étapes en ligne, l'occasion de creuser un écart semble trop belle pour qu'ils ne la saisissent pas.