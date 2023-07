EN DIRECT - Tour de France: suivez la 16e étape avec le chrono entre Passy et Combloux

Après la seconde journée de repos lundi, le Tour de France 2023 entame sa troisième semaine de course ce mardi lors de la 16e étape. Au programme, un contre-la-montre spectaculaire de 22,4km entre Passy et Combloux marqué notamment par la Côte de Domancy. Le seul chrono de cette Grande Boucle devrait encore donner lieu à une fantastique bataille entre les deux favoris du classement général: Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Une 16e étape à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le programme de la 16e étape Fixé en fonction du classement général, l'ordre de passage sur ce contre-la-montre individuel verra donc Michael Morkov s'élancer en premier à 13h05. Porteur du maillot jaune, Jonas Vingegaard s'élancera en dernier (à 17h00) et seulement deux minutes après Tadej Pogacar (16h58). Le premier Français, Axel Zingle (Cofidis) partira à 13h09 alors que le coureur tricolore le mieux placé au général, David Gaudu (Groupama-FDJ) entamera son chrono à 16h44.



Bonjour à tous et bienvenue dans le live de la 16e étape du Tour de France 2023 16e étape du Tour de France 2023 ce mardi, entre Passy et Combloux lors d'un contre-la-montre de 22,4km. Le départ du premier coureur sera donné 13h05 alors que le dernier compétiteur s'élancera à 17h00 et devrait arriver sur les coups de 17h36 à Combloux. Pour le seul chrono (individuel) de cette Grande Boucle, les prétendants s'affronteront dans une épreuve en montagne avec notamment la Côte de la Cascade de Coeur en début de parcours puis l'ascension de la Côte de Domancy (2e catégorie) dans les derniers kilomètres. Après la seconde journée de repos lundi, les favoris du général devraient encore se tirer la bourre et ne voudront pas perdre de temps face à leur rivaux. Sans surprise, un nouvel affrontement entre Jonas Vingegaard, toujours maillot jaune, et Tadej Pogacar est attendu.



La 16e étape du Tour de France 2023 est à suivre endirect commenté sur le site et l'app RMC Sport, en radio sur RMC et sur notre radio digitale RMC 100% Tour.