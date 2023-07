Tour de France: parcours, horaires, favoris... ce qu'il faut savoir avant la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme

Après une huitième étape accidentée, les coureurs ont rendz-vous dimanche avec les pentes du Puy de Dôme, de retour sur le Tour de France après 35 ans d'absence. 182 kilomètres sont au programme pour une course propice à une explication entre favoris.

Qui lèvera les bras sur la neuvième étape du Tour de France ? Après une étape de transition et une arrivée à Limoges avec la victoire de Mads Pedersen devant le maillot vert Jasper Philipsen, les coureurs vont retrouver de l'altitude. Au programme de ce dimanche, 182,4 kilomètres entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme.

Après les Pyrénées, où Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont répondus coup pour coup, le peloton a désormais rendez-vous avec le Massif Central. Les grimpeurs et les favoris au classement général seront attendus sur les pentes du Puy de Dôme, qui est emprunté pour la première fois depuis 35 ans. Sur les 4 derniers kilomètres, en conclusion d’une journée à 3 600 mètres de dénivelé cumulé, la pente moyenne flirte avec les 12 %.

>> Ecoutez la radio digitale 100% Tour de France

Tour de France: le parcours de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme. © letour.fr

Vers un nouveau duel Vingegaard-Pogacar ?

"Sur les cinq derniers kilomètres, vous êtes toujours au-dessus de 11%. Il y a une gestion à avoir sur cette montée", estime Cyrille Guimard, notre consultant sur RMC. Sur une route très étroite et sans lacet à l'approche du sommet (1415m), il sera difficile pour les coureurs de faire des relances.

"Il faut être réaliste. Il y a deux superbes coureurs qui se joueront sans doute la victoire là-bas (Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar). Les quatre derniers kilomètres seront difficiles avec une pente à 12%. Le final est plus dur avec les 100 derniers mètres à 17%", analyse Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step). Outre les deux favoris pour la victoire finale, Valentin Madouas veut "essayer de tenter le coup". Pour le champion de France, la chaleur peut jouer le rôle d'arbitre dans les pentes du Puy de Dôme. "Il va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui. Avec ces pentes où on n'a pas du tout d'abri, une journée comme celle-là, ce sera très dur. On peut avoir de grosses défaillances." Le départ fictif de cette 9e étape sera donné à 13h30 (lancé à 13h45), avec une arrivée prévisionnelle aux alentours de 18h05 pour une moyenne de 42 km/h.