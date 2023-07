Tour de France: pas assez remis de sa chute, Jakobsen ne prendra pas le départ de la 12e étape

Le sprinteur de la Soudal Quick-Step Fabio Jakobsen quitte la route du Tour de France avant le départ de la 12e étape. Tombé le quatrième jour de course, il estime que son corps "ne guérit pas de la chute".

Le Tour de France perd un nouveau sprinteur. Quelques jours après Mark Cavendish, Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) est à son tour contraint de se retirer avant la 12e étape. Dans le communiqué de son équipe, le Néerlandais assure ne pas être suffisamment remis de sa chute dans le final de la quatrième étape, alors qu’il semblait traîner sa peine depuis.

"Il semble impossible pour moi d'arriver à Paris, car je ne récupère pas et mon corps ne guérit pas de la chute"

"En raison de ma chute lors de la quatrième étape, et après discussion avec l'équipe, nous avons décidé qu'il était préférable pour moi d'arrêter mon Tour de France ici, explique-t-il. À ce stade, il semble impossible pour moi d'arriver à Paris, car je ne récupère pas et mon corps ne guérit pas de la chute".

Après avoir pris la 4e place de la 3e étape, il n’avait pas pu disputer ses chances sur les autres sprints, se contentant d’une 15e place à Bordeaux ou une 16e à Moulins. Vainqueur d’une étape sur la Grande Boucle en 2022, il occupait l’avant-dernière place du classement général, à 2h47 du maillot jaune.

Ce lundi, lors de la journée de repos, Jakobsen avait annoncé son départ de l’équipe belge en fin de saison, visiblement mécontent de son rôle de simple co-leader, notamment pour l'année prochaine. S’il devrait s’engager avec DSM Firmenich, il espère courir à nouveau pour la Soudal-Quick Step avant de partir.

"J'espère revenir à mon meilleur niveau plus tard dans la saison"

"Je suis très triste de quitter la Grande Boucle, car j'avais de grands objectifs pour cette course et je voulais être à mon meilleur niveau avec l'équipe, regrette-t-il. Je vais maintenant prendre le temps de récupérer et de faire le vide dans ma tête, et j'espère revenir à mon meilleur niveau plus tard dans la saison."