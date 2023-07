Cyclisme: Jakobsen annonce son départ de Soudal-Quick Step, en partie à cause d'Evenepoel

Aligné sur le Tour de France cet été, Fabio Jakobsen a annoncé après la 9e étape qu'il quittera la Soudal-Quick Step en fin de saison. Une évidence pour le coureur néerlandais, qui veut avoir plus de considération.

Fabio Jakobsen est loin de vivre le Tour de France de ses rêves. Depuis le départ de Bilbao, le sprinteur peine à exister lors des sprints massifs, en arrachant qu'une seule 4e place lors de l'arrivée à Bayonne lors de la 3e étape. Derrière l'imbattable - ou presque - Jasper Philipsen, le champion d'Europe est loin de ses ambitions avec son équipe Soudal-Quick Step, qu'il a rejoint en 2018.

Afin de voir plus grand, le coureur de 26 ans a pris une grande décision, sachant que son contrat se termine à la fin de l'année. "On en a parlé avec Patrick (Lefevere) ici dans le bus", a-t-il confié à la chaîne de télévision NOS en marge de la 8e étape du Tour de France, qui est arrivé au Puy de Dôme dimanche. On veut encore performer sur ce Tour, à la fin de la conversation on s'est fait une accolade, mais malheureusement, je ne peux pas rester, je dois chercher une autre équipe."

Il veut un rôle plus important

Alors que son nom est évoqué du côté de la DSM-Firmenich, l'équipe de Romain Bardet, Jakobsen à l'intention d'être un leader dans un grand Tour, ce qui n'est pas possible dans l'équipe de Patrick Lefevere. "Si je restais deux ans de plus, je devrais partager un projet avec Tim Merlier et Remco Evenepoel. Cependant, j'aimerais aller au Tour et sprinter et je ne pense pas que cela fonctionnera dans les années à venir chez Soudal-Quick Step." L'équipe de Patrick Lefevere a effectivement laissé entendre que Remco Evenepoel serait aligné sur le Tour 2024, avec une équipe à son service.

Victime d'un grave accident sur le Tour de Pologne en août 2020, le Néerlandais avait été plongé dans un coma artificiel. De retour à la compétition en avril 2021 lors du Tour de Turquie, Jakobsen a ramené le maillot de meilleur sprinteur de la Vuelta. Victorieux de la 2e étape du Tour de France l'an dernier au Danemark, il est le champion d'Europe en titre.