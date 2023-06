Tour de France: "Pinot va faire le plus beau tour de sa carrière", la prémonition de Madiot

À deux jours du grand départ du Tour de France, Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, a assuré être particulièrement confiant pour Thibaut Pinot, qui va disputer sa dernière Grande Boucle. En conférence de presse, le principal intéressé a quant à lui réaffirmé ses objectifs.

La "Pinot mania" va s’emparer une dernière fois du Tour de France. Dans deux jours, à Bilbao, Thibaut Pinot va s’élancer pour son ultime Grande Boucle. Après avoir fait rêver les amoureux de vélo depuis 2012 et sa première participation au Tour, le grimpeur de la Groupama-FDJ va tenter d’offrir à ses nombreux fans un ultime coup d’éclat.

"C'est particulier, on connaît l'histoire contrastée de Thibaut avec le Tour, a concédé Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ, au cours d’une conférence de presse organisée ce jeudi. Je lui ai dit qu'il allait m'emmerder jusqu'au bout. Plusieurs fois, ça a été la croix et la bannière pour qu'il vienne. L'année où je pensais qu'il allait moins m'embêter, il s'est réveillé et m'a dit qu'il voulait faire le Tour."

"On a fait une évaluation physique et mentale. J'ai le sentiment qu'il va faire le plus beau Tour de sa carrière, a poursuivi Madiot. Je suis très confiant dans ses capacités sur son évolution sur ce Tour. Chacun a son destin, la boucle est en train de se boucler, je n'ai pas de regrets sur les années précédentes, aussi bien sur les bons et mauvais moments. Il faut accepter la règle, ça ne peut pas marcher à tous les coups."

Pinot: "Un peu plus d'envie sur ce Tour que certaines fois"

Troisième du Tour 2014 puis 5e et en course pour la victoire finale avant d'abandonner sur la 19e étape en 2019, Pinot ne va quant à lui pas se focaliser sur le classement général. Le coureur aux trois victoires d’étape sur la Grande Boucle a un objectif principal: aider David Gaudu, leader désigné de la Groupama-FDJ pour ce Tour 2023. Mais Pinot ne va cependant pas s’interdire d’être à l’attaque.

"Les objectifs sont simples : aider et accompagner David Gaudu le plus loin possible, a indiqué Pinot ce jeudi. S'il y a des ouvertures un jour ou l'autre, ce sera à moi de les saisir. Il y aura beaucoup d'étapes où des échappées solides vont se créer. Mais l'objectif reste David."

"J'arrive à bien faire abstraction, je ne me rends pas trop compte que c'est mon dernier Grand Tour, a-t-il ajouté. Ce sont plutôt les gens qui m'en parlent, pour moi rien ne change, je reste dans la même optique que mes autres Grands Tours. Il y a un peu plus d'envie sur ce Tour que certaines fois." Ça promet pour les trois semaines à venir.

