EN DIRECT - Tour de France: mystère autour de la formation Soudal Quick-Step

L'équipe belge Soudal Quick-Step de Julian Alaphillipe est la dernière à ne pas avoir encore communiqué la liste de ses coureurs engagés sur le Tour de France. Lundi, un faux compte Twitter de la formation a dévoilé une fausse sélection qui comprenait le Belge Remco Evenepoel.

Le manager Patrick Lefévère, manager général de l'équipe, avait annoncé l'absence du champion du monde belge en mai dernier face aux rumeurs naissante sur sa possible participation après son abandon précoce lors du dernier Giro (pour cause de Covid). "Non, Remco Evenepoel n’ira pas au Tour de France. Ce ne serait pas très intelligent", avait lancé le dirigeant belge. En attendant l'officialisation de l'équipe, le doute plane toujours.