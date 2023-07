Tour de France: Pogacar se confie sur sa défaillance dans le col de la Loze et promet de revenir "encore plus fort"

Dans un entretien à l'Equipe ce lundi, Tadej Pogacar est revenu sur sa défaillance survenue mercredi dernier dans le col de la Loze. Deuxième du Tour de France derrière Jonas Vingegaard comme l'an passé, le Slovène promet de revenir "plus fort".

"Mon corps a dit stop". Mercredi dernier, lors de l'étape reine du Tour de France avec plus de 5 000 mètres de dénivelé positif, Tadej Pogacar avait définitivement dit adieu à ses chances de victoire finale, en lâchant près de six minutes à Jonas Vingegaard. Dans un entretien à l'Equipe ce lundi, le Slovène explique qu'il n'avait "pas senti la chose venir".

La veille, lors du chrono de 22,4 kilomètres, Tadej Pogacar avait concédé une minute 38 au maillot jaune mais le leader de la Jumbo-Visma était intouchable et son rival, deuxième, repoussait tout de même tous les autres coureurs à plus d'une minute. "Ça a été assez dévastateur, pour être honnête", a reconnu Pogacar pour qui l'explication ne réside pas dans sa blessure au poignet survenue deux mois avant le Tour de France.

"Je reviendrai, encore plus fort"

"Je n'avais plus rien, est revenu Pogacar sur sa défaillance dans le col de la Loze. La fin de l'étape a vraiment été horrible, de la pure souffrance, heureusement que Marc Soler est resté à mes côtés jusqu'au bout. Sans lui, je ne serais sans doute plus sur le podium." "Pogi" indique même que le lendemain de son coup dur a été "presque plus difficile" malgré un parcours bien plus simple. "Même si c'était tout plat, j'étais complètement foutu, émotionnellement vidé, a continué le coureur de 24 ans. Jamais je n'avais vécu ça auparavant."

"Sur les images, on voit bien que je suis tout blanc sur le vélo", a jugé avec le recul Tadej Pogacar alors que ses proches avaient estimé qu'il n'était pas vraiment lui-même dès la journée de repos le lundi. S'il est encore trop tôt pour décider de son programme de courses en 2024, le double vainqueur du Tour de France estime qu'il a "90% de chances" de revenir sur la Grande Boucle. "Rien ne remplace le Tour. Si tout se passe comme prévu, je reviendrai, encore plus fort", a promis Pogacar.