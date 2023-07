Tour de France: Vingegaard vise déjà un triplé en 2024 et assure qu'il ne "se dope pas"

Quelques instants après avoir décroché son deuxième Tour de France, Jonas Vingegaard a annoncé vouloir décrocher un triplé l’année prochaine. Le Danois a salué au passage son dauphin Tadej Pogacar, en le qualifiant de "meilleur coureur du monde".

Jonas Vingegaard est loin d'être rassasié. Après avoir remporté son deuxième Tour de France de suite, ce dimanche à Paris, le coureur danois a annoncé viser la prochaine édition et un triplé en 2024. "Ça a été un combat avec Tadej (Pogacar), a-t-il confié à l’arrivée de la 21e étape. J’ai pris du plaisir. J’espère revenir l’année prochaine, pour voir si je peux avoir une troisième victoire. En tout cas, j’essaierai. Ce sera le plan".

"Pogacar sait tout faire, moi non"

Au terme de "trois semaines incroyables", il a pu passer la ligne d’arrivée finale tranquillement au terme de cette 21e étape. Loin derrière le vainqueur Jordi Meeus, il a savouré son triomphe en compagnie de ses équipiers sur l’avenue des Champs-Élysées, avant de communier avec les supporters danois présents dans la capitale.

"Avec Pogacar, nous sommes des grands rivaux, a ajouté Vingegaard. C'est un très bon coureur, c'est formidable de l'avoir comme adversaire. On se respecte beaucoup. Si on le regarde, c'est le meilleur coureur du monde, il sait tout faire, moi non. C'est pour ça qu'il est meilleur que moi, je pense. Sur ce Tour, je suis heureux d'avoir été le meilleur ces deux dernières années".

"C'est bien de rester sceptique dans ce monde du cyclisme"

Jonas Vingegaard a une nouvelle fois été interrogé sur les soupçons de dopage dont il fait l’objet. "Je comprends les suspicions, a-t-il répondu. C'est bien de rester sceptique dans ce monde du cyclisme. Il faut rester critique par rapport aux grandes performances. Ça ne veut pas dire que tous les gens se dopent, ce n'est pas mon cas. Mais c'est quelque chose de positif. Moi, je cours propre, je ne prends aucune drogue, je ne prends aucune substance illégale".