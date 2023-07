Tour de France: pourquoi le tracé de la troisième étape est plus long que prévu ?

Intialement longue de 187,4 kilomètres, la troisième étape du Tour de France entre Amorebieta-Extano et Bayonne a été rallongée de six kilomètres en raison de travaux d’aménagement urbains concernant des ronds-points, îlots et ralentisseurs.

Après deux jours intenses et excitants dans le Pays basque espagnol, le Tour de France pose définitivement ses valises dansa l'Hexagone ce lundi lors de la troisième étape, avec une arrivée à Bayonne, sur un faux-plat descendant susceptible d'affoler les radars et les sprinteurs. Ce tracé de cette journée a d'ailleurs été modifié au dernier moment par l'organisation.

Intialement longue de 187,4 kilomètres, l'étape partira d'Amorebieta-Etxano, au Pays basque, pour rejoindre rapidement la côte qu'elle longera jusqu'au passage de la frontière, entre Irun et Hendaye. À partir de Saint-Pée-sur-Nivelle (km 162,4), des travaux d’aménagement urbains concernant des ronds-points, îlots et ralentisseurs obligent les coureurs à emprunter un autre chemin, plus long de 16 kilomètres pour "des raisons de sécurité". Le peloton va passer près d'Ustaritz avant de rejoindre Bayonne, où le premier sprint massif de cette Grande Boucle est attendu.

Déjà des modifications

Dès l'automne dernier, Amaury Sport Organisation (ASO) avait été contraint de changer le parcours. Le Tour espérait passer par la route de la Corniche, l'une des plus belles de France, qui surplombe le front de mer, dans la commune d'Urrugne, peu après Hendaye. Mais les risques d'éboulement ont conduit à modifier le tracé qui passera plus à l'intérieur des terres.

L'arrivée à Bayonne représente une première opportunité pour le Britannique Mark Cavendish de devenir le seul recordman de victoires d'étapes dans le Tour, un titre qu'il détient actuellement avec la légende belge Eddy Merckx (34 succès). Mais il aura fort à faire face notamment aux bolides néerlandais Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen ainsi que le Belge Jasper Philipsen. À moins que Wout Van Aert, piégé par la malice de Victor Lafay dimanche, ne viennent jouer les troubles-fête.