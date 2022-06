Tour de France: Prudhomme remonté contre Quick-Step, qui n'a pas sélectionné Alaphilippe et Sénéchal

Invité du Super Moscato Show ce lundi sur RMC, Christian Prudhomme a regretté les absences de Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal et Mark Cavendish sur le Tour de France. Le directeur de la course a fustigé le choix de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl avant le grand départ à Copenhague samedi prochain.

De passage ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC, Christian Prudhomme a partagé sa déception après l’officialisation des absences de Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal et Mark Cavendish parmi les coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl engagés lors du Tour de France. A quelques jours du départ, samedi à Copenhague, le patron de la Grande Boucle s’est lâché.

"Si l’on me demande si je préfère le Tour de France avec ou sans Julian Alaphilippe, je vais répondre clairement et dire que je n’ai pas oublié le Alaphilippe étourdissant et éblouissant de 2019, ses 14 jours en jaune. Je n’ai pas oublié le vainqueur d’étapes et maillot jaune des deux années suivantes, le maillot jaune des trois dernières années du Tour. Bien évidemment je préfèrerais qu’il soit là."

Prudhomme: "Cela semble être contre sa volonté"

Forcément déçu de l'absence du double champion du monde en titre, Christian Prudhomme a toutefois reconnu qu'il n'avait pas toutes les données sur l'état de santé du coureur tricolore. Mais sa performance sur le championnat de France aurait pu être suffisante, selon le patron du Tour, pour s'aligner sur la Grande Boucle. Au point de croire que Julian Alaphilippe a plus subi la décision de son équipe qu'autre chose.

"Le plus important c’est évidemment sa santé, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est lui qui compte et j’espère qu’il nous fera une très belle fin d’année et qu’il sera peut-être encore champion du monde. Mais ce qui me gêne un peu c’est que cela semble être contre sa volonté, a encore estimé le dirigeant de l'épreuve auprès du Super Moscato Show. Il a répété à moult reprises ces derniers jours qu’il avait très envie de faire le Tour et il ne sera pas au départ. Evidemment je le regrette et je crois qu’il le regrette encore plus que moi."

Une déception pour Alaphilippe?

Christian Prudhomme a ensuite continué sur sa lancée. Au-delà de Julian Alaphilippe, la formation Quick-Step Alpha Vinyl n’a pas non plus souhaité aligner le néo-champion de France Florian Sénéchal ou la légende Mark Cavendish, champion de Grande-Bretagne.

"Il n’y aura ni le champion du monde, ni le champion de France, ni le champion britannique. Un petit jeune, un certain Mark Cavendish aux 34 victoires d’étapes sur le Tour, record de Merckx égalé l’an dernier. Ils ont fait assez fort dans la sélection il faut le reconnaître. [...] Julian avait très envie d’être là, sans aucun doute. Il n’a pas fait un si mauvais championnat de Franc que cela. C’est le moins que l’on puisse dire. Même si évidemment il n’était pas au top de sa forme, et que dans cette première semaine du Tour faite pour les puncheurs il n’aurait pas pu être aussi bon qu’il aurait pu l’être sans cette très sévère chute du mois d’avril. Si la déception est pour nous, c’est une chose. Mais si elle est encore plus importante chez Julian, c’est plus embêtant."

Prudhomme impatient de revoir Alaphilippe... en 2023

Passé le premier sentiment très déceptif de cette absence de Julian Alaphilippe, Christian Prudhomme a tenu à lui souhaiter le meilleur pour la fin d'année 2022. Avec notamment l'espoir de le voir remporter un troisième titre mondial consécutif... et donc de porter à nouveau le maillot arc-en-ciel sur le Tour de France en 2023.

"Au-delà de la déception légitime d’un champion, c’est aussi du bon sens. Bien évidemment. S’il gagne de grandes courses en fin d’année, s’il champion du monde pour la troisième fois consécutive, on dira tous que c’était le bon choix et on aura oublié qu’il n’était pas au Tour de France. Maintenant, on a très envie de le revoir le plus vite possible, a poursuivi le directeur de la course. Ce sera en 2023 avec un début de Tour de France qui sera aussi fait pour les puncheurs. C’est ce qu’il est, ce qu’il sait mieux faire et je lui souhaite le meilleur."

Et Christian Prudhomme de conclure: "Il n’est pas là, on en prend acte. Mais encore une fois, si on me demande si je préfère un Tour avec ou sans Julian, je le préfère avec Julian Alaphilippe. Il n’y a aucun doute là-dessus."