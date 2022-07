Tour de France: quand Pogacar s’affichait tout sourire à la caméra… quelques minutes avant d’exploser

Au moment d’entamer l’ascension du col de Granon, ce mercredi sur la 11e étape du Tour de France, Tadej Pogacar a affiché sa décontraction devant les caméras de télévision. Quelques minutes plus tard, il a connu une terrible défaillance qui lui a coûté le maillot jaune.

À ce moment précis, il a encore le maillot jaune sur les épaules et ne se doute sans doute pas du calvaire qui l’attend sur les terribles pentes du col de Granon. Ni que le large sourire affiché à la caméra va être détourné sur les réseaux sociaux en raison de sa terrible défaillance.

Alors qu’il est au pied de la dernière difficulté du jour, ce mercredi sur la 11e étape du Tour de France, Tadej Pogacar apparaît très décontracté à la télévision. Quand la moto passe à côté de lui, le double tenant du titre prend le temps de regarder la caméra et nous gratifie même d’un petit geste de motivation. "Un Tadej Pogacar détendu", s’amuse alors son équipe, UAE Team Emirates, sur Twitter.

Incapable de suivre les autres favoris dans le final

La suite ? Une attaque tranchante de Jonas Vingegaard et un gros moment de faiblesse qui va lui coûter cher. À bout de force, le Slovène est incapable de suivre les autres favoris dans les derniers kilomètres et termine à presque trois minutes de Vingegaard, vainqueur de l’étape et nouveau maillot de cette Grande Boucle.

"Dans la dernière difficulté, je n’avais pas un bon finish. Ce n’était pas mon meilleur jour, mais on verra demain si je peux faire mieux, a expliqué le grand battu du jour au micro de RMC. Il reste des étapes, je vais tout faire pour ne pas avoir de regrets. Les Jumbo ont vraiment bien joué, c'était très dur de contrôler. Tactiquement, ils ont fait un bon travail. C’est comme ça."