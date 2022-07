Tour de France: "On avait un plan", confie Vingegaard après son coup de force

Jonas Vingegaard a frappé un très grand coup ce mercredi sur la 11e étape du Tour de France en s’emparant du maillot jaune après un coup de force sur les pentes du col du Granon. À l’arrivée, le Danois de Jumbo-Visma a salué la stratégie de son équipe.

Il a renversé le Tour de France. Peut-être pas définitivement, car la route est encore longue jusqu’aux Champs-Elysées. Mais la hiérarchie établie lors des dix premiers jours de course a été complètement chamboulée par le magnifique coup de force de Jonas Vingegaard sur la 11e étape de la Grande Boucle ce mercredi. Dauphin de Tadej Pogacar ce matin (à 39 secondes), le Danois, vainqueur après un énorme numéro sur les terribles pentes du col de Granon, a profité de la défaillance du Slovène pour s’emparer du maillo jaune.

Tout l’après-midi, Vingegaard et ses coéquipiers de la Jumbo-Visma ont harcelé Pogacar en multipliant les attaques. "Je ne réalise pas, c’est vraiment incroyable. C’est dur de trouver les mots… On avait un plan depuis le début de la journée. On voulait faire une course très dure, avec Primoz (Roglic) d’abord. J’ai pris beaucoup de temps aujourd’hui mais je ne l’aurais jamais fait sans mes coéquipiers", a confié le nouveau boss du Tour de France au micro de RMC.

>> Tour de France: infos et résultats en direct

"Je veux aller jusqu'à la victoire à Paris"

Dans le Galibier, Pogacar a répondu à toutes les attaques. Avant de craquer dans l’ascension finale. "Dans la dernière montée, je me suis dit que si je n’essayais pas, je ne pouvais pas gagner, a poursuivi le Danois. Je veux aller jusqu’à la victoire à Paris, on va se battre pour ce maillot, mais il reste du chemin."

À l’issue de cette folle étape, Vingegaard compte 2’16" d’avance sur Romain Bardet, nouveau dauphin du Tour de France, et 2’22" sur Pogacar, double tenant du titre. Ce jeudi, il étrennera sa nouvelle tunique lors d’une nouvelle étape de haute montagne, lors de laquelle le peloton va affronter trois cols hors catégorie, dont l’Alpe d’Huez.