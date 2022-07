Tour de France: vainqueur en solo à Hautacam, Vingegaard fonce vers la victoire finale

Après avoir lâché tous ses rivaux, et notamment son rival Tadej Pogacar, le Danois Jonas Vingegaard s’est imposé en solo au sommet d’Hautacam jeudi lors de la 18eme étape du Tour de France, la dernière dans les Pyrénées. Sauf catastrophe, le coureur de la Jumbo-Visma (25 ans) devrait être sacré pour la première fois de sa carrière, dimanche à Paris.

Jonas Vingegaard sans rival. Si certains doutaient encore de la suprématie Danois sur ce Tour de France 2022, le coureur de la formation Jumbo-Visma a mis tout le monde d’accord vendredi dans l’ascension d’Hautacam. Plus costaud que tout le monde et surtout que Tadej Pogacar, Vingegaard a signé jeudi sa deuxième victoire d’étape sur cette Grande Boucle après son succès dans le col du Granon. Celle qui scelle sans doute son triomphe sur ce Tour.

Au sommet, le coureur de 25 ans a devancé le Slovène de 1’03 et son équipier Wout van Aert de 1’54. Il a résisté à toutes les attaques de Pogacar qui a chuté dans la descente du Col Spandelles. "Pour moi la chute n’a rien changé, estime Cyrille Guimard, sur RMC. Il a tenté, c’est bien mais je pense qu’il a un sentiment d’impuissance par rapport au maillot jaune. Il se bat avec courage. Il fait honneur à sa réputation de double vainqueur du Tour de France." Avec 3’26 d’avance sur Pogacar au classement général, on ne voit pas désormais comment ce Tour pourrait échapper au Danois de 25 ans.

Vingegaard : "Je ne veux pas parler encore de victoire"

Le double vainqueur a pourtant encore une fois tout tenté. Dans la descente du Col Spandelles, Vingegaard s’est fait une petite frayeur dans un virage, frôlant de peu la chute. Pogacar n’en a pas profité. Pire, c’est donc le Slovène qui est tombé quelques minutes plus tard dans un virage. Fair-play, le maillot jaune a alors attendu son rival le temps d’une poignée de main amicale avant l’explication dans l’ascension d’Hautacam.

Thibaut Pinot rêvait quant à lui d’une première victoire française sur ce Tour. Ses illusions se sont envolées lorsque Wout van Aert, son compagnon d’échappée avec Daniel Martinez, a placé une accélération à 9km de l’arrivée. Mais ça c'était avant le show Vingegaard...

Dans le final, le Danois et son partenaire van Aert lâchent Pogacar. Puis c’est au tour du maillot jaune de distancer son équipier avant de franchir la ligne d’arrivée en solitaire. "C’est incroyable, ce matin, j’ai dit à ma fille et à ma femme que je voulais gagner le Tour pour elles et je l’ai fait, a-t-il commenté sur RMC. Ça a été terriblement difficile. Je suis très heureux de gagner cette étape. Il reste encore quelques jours avant l’arrivée à Paris. On va rester focus. Je ne veux pas parler encore de victoire. Laissez moi du temps pour en parler." Du côté des Français, la belle affaire est pour David Gaudu. Le coureur Groupama-FDJ gagne une place au général, au pied du podium derrière Geraint Thomas (4e à 11’05). Dix-neuvième étape vendredi avec 188km entre Lacapelle et Cahors.