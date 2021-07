Tour de France: van Aert écrase le chrono, Pogacar file vers un 2e sacre à Paris

Impressionnant, le coureur belge Wout van Aert s'est imposé sur la 20e étape du Tour de France, le contre-la-montre vers Saint-Émilion, samedi. Le maillot jaune Tadej Pogacar, qui n'a pas pris de risque, s'est lui assuré la victoire finale.

Une fois n’est pas coutume dans ce Tour de France éreintant et mouvementé, tout s’est passé comme prévu sur ce contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion, avant-dernière étape avant l’arrivée finale à Paris. Spécialiste de l’exercice, le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) a fait parler sa puissance pour s’imposer largement, ce samedi. Le maillot jaune Tadej Pogacar n’a lui pris aucun risque et devrait remporter, dimanche sur les Champs-Élysées, son second Tour de France.

Plus roulant et technique que le premier chrono de cette Grande Boucle, lors de la 5e étape en Mayenne, ce parcours favorisait les spécialistes de cet exercice, plus frais que les prétendants au général. Très attendu, le champion d’Europe Stefan Küng (Groupama-FDJ) s’est contenté d’une décevante 4e place (+38’’), devancé par Jonas Vingegaard, le dauphin de Pogacar au général (3e, +32’’). Auteur d’un très bel effort, le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck Quick-Step) a lui longtemps détenu le meilleur temps provisoire, avant d’en être dépossédé par la fusée van Aert pour 21 secondes.

Pogacar a assuré

Le vainqueur du Mont Ventoux a confirmé sa forme étincelante en écrasant ce chrono. Il contribue à sauver le Tour de son équipe, la Jumbo, orpheline de son leader Primoz Roglic depuis les premières étapes, mais qui s’est quand même adjugé trois étapes. Van Aert a quand même dû craindre jusqu’au bout que Pogacar refasse le coup de Laval, lorsqu’il avait écœuré tout le peloton pour s’adjuger le chrono. Mais le Slovène, fort de son important matelas au classement, n’a pris aucun risque et a soigné ses trajectoires, terminant à la 8e place de l’étape.

In fine, ce chrono n’aura eu aucun impact sur le général : pour trouver trace d’un mouvement dans le classement, il faut descendre à la 20e place, subtilisée à Sergio Henao (Qhubeka) par Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Le top 10 reste donc inchangé : Vingegaard et Richard Carapaz (Ineos), dans cet ordre, accompagneront Pogacar sur le podium final, où montera également Franck Bonnamour (B&B Hotels), élu super-combatif de ce Tour 2021 par le jury. Pour tout ce beau monde, il ne reste, littéralement, qu’une dernière étape : ramener leur vélo sain et sauf jusqu’aux Champs-Élysées.