Tour de France: van Aert pourrait abandonner si sa femme accouche

Maillot vert du dernier Tour de France, Wout van Aert n’est pas certain de terminer la prochaine Grande Boucle. Il se dit prêt à jeter l’éponge en pleine épreuve pour ne pas manquer l’accouchement de sa femme.

Wout van Aert verra-t-il les Champs-Élysées le 23 juillet prochain? Rien n’est moins certain pour le coureur belge. Interrogé par le média Nieuwsblad en marge du Tour de Suisse, il se dit prêt à quitter le prochain Tour de France en pleine course si sa femme accouche pour assister à l’événement. "Je n’ai pas l’intention de manquer cela", affirme-t-il.

"L'état d'esprit sera très différent"

Auteur d’une Grande Boucle monstrueuse l’an dernier (21e du classement général, maillot vert, vainqueur de trois étapes, maillot jaune pendant quatre jours, élu super combatif), il avait annoncé fin mai ne pas viser le doublé sur le classement par points. Une décision "pas du tout" liée à un possible abandon lors de la naissance de son deuxième enfant.

"Après le Tour 2022, je n’étais plus humain, reconnaissait-il dans les colonnes de Wieler Revue. Si vous terminez le Tour normalement, vous pouvez encore vous améliorer. Mais l’année dernière, ce n’était pas possible. C’est pourquoi je vais mettre l’accent sur les victoires d’étape et pas sur le maillot vert cet été. L’état d’esprit sera très différent".

Il chasse une 10e victoire d'étape individuelle

Aligné au côté du tenant du titre Jonas Vingegaard au sein de la Jumbo-Visma, il tentera aussi d’épauler du mieux son leader comme il l’avait fait l’an passé en montagne. Il visera une 10e victoire d’étape individuelle sur l’épreuve, peut-être dès le premier jour à Bilbao au terme d’un parcours accidenté, où il pourrait endosser de nouveau la tunique jaune.