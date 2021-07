Tour de France: Van Aert s’offre les Champs-Elysées, après le Ventoux et le chrono

Vainqueur de la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Elysées ce dimanche, Wout Van Aert a été le plus fort sur les pavés de la plus belle avenue du monde, en devançant Jasper Philipsen et Mark Cavendish, grand favori, qui reste au niveau d'Eddy Merckx au nombre de victoires d'étapes.

Wout Van Aert vient décidément d'une autre planète. Champion du monde et de Belgique de cyclo-cross, champion de Belgique du contre-la-montre et sur route, Wout Van Aert excelle sur tous les terrains. Déjà vainqueur de trois étapes lors de l'édition 2020, le coureur belge a remis ça cette année sur le Tour de France en remportant trois nouveaux succès sur trois terrains de jeu totalement différents, montrant ses capacités à performer partout où il passe.

Bluffant dans les étapes de hautes montagnes, Wout Van Aert a écrasé la double montée du Mont Ventoux en relégant ses poursuivants à plus d'une minute. Coureur phare de la Jumbo-Visma après l'abandon de Primoz Roglic, le champion de Belgique a remis le couvert vendredi lors du contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion avec 21" d'avance sur Kasper Asgreen et 31" sur son coéquipier Jonas Vingegaard (2e du général).

Dans l'avion pour Tokyo après le Tour de France

Pour terminer son récital, le Belge s'est offert l'une des plus belles victoires de sa carrière en s'imposant sur les Champs-Elysées au nez et à la barbe de Jasper Philipsen et surtout de Mark Cavendish, grand favori pour une cinquième victoire sur ce Tour de France, qui lui aurait permis de dépasser Eddy Merckx (34 victoires d'étapes). Et Wout Van Aert entre dans l'histoire de la Grande Boucle puisqu'il est le premier coureur depuis Bernard Huinault à remporter les deux dernières étapes du Tour de France.

"C'est incroyable. C'est unique de gagner trois étapes comme ça, c'est difficile à réaliser. Les Champs-Elysées, c'est une étape historique. Mon meilleur souvenir restera cette double montée du Mont Ventoux, ça restera une belle image" a expliqué le coureur de la Jumbo au micro de France 2.

Alors qu'il possède toutes les qualités pour envisager de remporter un grand Tour, Wout Van Aert n'en fait pas une obsession pour autant. "Je suis content de ce que je fais" a rappelé le vainqueur des Champs, qui n'a pas le temps de souffler puisqu'il prend l'avion dès ce dimanche soir pour rejoindre Tokyo et les Jeux olympiques, où il sera aligné sur la course sur route et le contre-la-montre. Deux courses où le coureur belge ne compte pas faire de la figuration.