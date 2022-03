Tour de Normandie: il célèbre la victoire un tour trop tôt... et perd finalement l'étape

Jordan Habets, jeune coureur cycliste néerlandais de 20 ans, a cru qu'il s'était imposé sur la deuxième étape du Tour de Normandie, mardi, alors qu'il restait encore plus d'une dizaine de kilomètres à parcourir. Il a finalement terminé à 12 secondes du vainqueur.

Il pensait décrocher le deuxième succès de sa carrière professionnelle. Il a finalement terminé au-delà de la 110e place. Jordan Habets s'est couvert de ridicule lors de la deuxième étape du Tour de Normandie, qui se déroulait mardi entre Le Neubourg et Forges-les-Eaux. Le jeune coureur néerlandais (20 ans) de l'équipe Matec-Solarwatt a célébré ce qu'il pensait être sa victoire sur la ligne d'arrivée, alors qu'il restait encore 14 kilomètres à parcourir.

Après quatre heures de course, Jordan Habets roulait en échappée avec le Français Romain Bacon (CC Nogent-sur-Oise). Le parcours de cette étape de 187,5 kilomètres comportait un premier passage sur la ligne d'arrivée, au bout de 141 km. Un détail que le Néerlandais avait manifestement oublié, lorsqu'il a lancé le sprint à quelques mètres de la ligne. Il lui a fallu une bonne poignée de secondes pour comprendre son erreur et se remettre à pédaler normalement. Son concurrent, qui ne l'avait pas suivi dans le sprint, n'a eu aucun mal à la rattraper et à se remettre devant lui pour reprendre le relais.

Victoire pour Van Uden

Avec cette débauche d'énergie inutile, Jordan Habets a hypothéqué ses chances de victoire. Lui et son compagnon d'échappée ont finalement été engloutis par le peloton.

L'arrivée s'est donc jouée au sprint. C'est un autre Néerlandais, Casper Van Uden, de l'équipe Development Team DSM, qui s'est imposé après 4h26. Le Français Emilien Jeannière (Vendée U) a pris la deuxième place, devant l'Australien Jensen Plowright (Groupama-FDJ). Si Romain Bacon a su terminer dans le même temps avec le reste du peloton, Jordan Habets a fini avec un groupe de dix coureurs légèrement décrochés à 12 secondes du vainqueur.