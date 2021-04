Tour de Turquie: Cavendish retrouve la victoire après 1159 jours de disette

Mark Cavendish a remporté ce lundi la deuxième étape du Tour de Turquie. Le sprinteur britannique retrouve la victoire après plus de trois ans d’attente.

Champion un jour, champion toujours. Mark Cavendish est venu le rappeler ce lundi en s’imposant lors de la deuxième étape du Tour de Turquie lors d’une boucle de 144,9 km autour dans la ville de Konya.

A bientôt 36 ans, le coureur britannique a offert une nouvelle victoire à son équipe de la Deceunick-Quick Step. Surtout, le sprinteur aux 48 succès sur les grands Tours a mis fin à une terrible disette qui durait depuis le troisième jour du Tour de Dubaï en 2018.

Après 1159 jours à attendre - soit 3 ans, 2 mois et 4 jours - le champion du monde 2011 a enfin levé les bras à l’arrivée d’une course. Il suffisait de voir la joie du natif de l’Ile de Man pour comprendre son soulagement après cette belle victoire.

Cavendish: "Agréable d’être à nouveau un gagnant"

Malgré l’absence d’un coéquipier pour lui servir de poisson-pilote, Mark Cavendish a su bondir au bon moment pour griller ses rivaux et régler le sprint devant Jasper Philipsen et un autre vétéran en déclin, André Greipel.

"C’est incroyable, c’est vraiment agréable d’être à nouveau un gagnant, a savouré le Britannique auprès des organisateurs. Je ne me lasserai jamais de ce sentiment. Shane Archbold m’a permis d’aller plus loin que dimanche. Alvaro Hodeg a pu me guider dans le dernier kilomètre. Merci à Deceuninck-Quick Step pour l’opportunité de revenir."

Histoire de profiter un peu plus de sa belle victoire, l’équipier du Français Julian Alaphilippe en a profité pour s’emparer du maillot turquoise synonyme de première place au classement général de ce Tour de Turquie. Un joli coup double pour Mark Cavendish qui pourrait d’une nouvelle étape de plaine ce mardi pour conserver son bien. Et pourquoi pas remporter une nouvelle victoire au passage.