VTT: exceptionnelle Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde pour la quatrième fois

Largement au-dessus du lot, Pauline Ferrand-Prévot est devenue championne du monde de VTT pour la quatrième fois de sa carrière, ce dimanche, devant un public survolté aux Gets.

Cette fois, il n’y a pas eu de souci mécanique ou de chute pour enrayer sa chevauchée fantastique. Un cran au-dessus du reste de la concurrence, Pauline Ferrand-Prévot est devenue, ce dimanche, championne du monde de VTT pour la quatrième fois de sa carrière, pour le plus grand bonheur du public venu en nombre aux Gets (Haute-Savoie). Écrasant la course, la Française n’a fait qu’accroître puis gérer son avance pour franchir la ligne d’arrivée plus d'1'30'' avant ses dauphines, la Suissesse Jolanda Neff et l'Américaine Haley Batten.

Sur orbite dès le premier tour

Si Ferrand-Prévot n’a pas mené d’un bout à l’autre de la course, c’est uniquement parce qu’elle l'a démarré en troisième ligne. En deux minutes à peine, elle a avalé toutes les concurrentes qui la précédait pour se placer aux avant-postes, aux côtés de sa compatriote Loana Lecomte. Accélérant encore, elle a ensuite laissé toutes ses rivales sur place pour partir seule en tête et boucler le premier tour avec 22 secondes d’avances sur l’autre favorite française.

Dès lors, sa course a été une démonstration: impressionnante dans les montées, ne posant jamais pied à terre, elle a creusé l’écart de manière linéaire pendant les quatre premier tours, avant d'assurer. Derrière, la lutte faisait rage pour les deux places restantes pour le podium. Si Neff, championne olympique en titre, a fait une impressionnante remontée pour finir en argent, Lecomte, pourtant brillante depuis le début de la saison, a rapidement été décramponnée et termine au pied du podium.

L'échec du championnat d'Europe effacé

Pour Ferrand-Prévot, ce titre vient consacrer tous les efforts d’une saison. La Française, 30 ans, avait en effet renoncé à plusieurs manches de Coupe du monde pour préparer cette échéance à domicile, principal rendez-vous de son année avec les Championnats d’Europe, la semaine passée. Ces derniers lui avaient laissé un goût amer: médaille d’argent derrière Lecomte, elle avait dû abandonner ses chances de titre, après avoir déraillé alors qu’elle était largement en tête. Cette fois, la Champenoise a été seule à prendre la lumière.

Elle boucle ainsi une semaine parfaite, puisqu’elle avait déjà décroché le titre en short-track vendredi. Ces deux nouveaux maillot arc-en-ciel vient compléter une collection déjà fournie: déjà titrée aux Mondiaux de VTT en 2015, 2019 et 2020, "PFP" a aussi déjà été championne du monde sur route (2014), en cyclo-cross (2015), en relais mixte VTT (2014, 2015, 2016) et en VTT marathon (2019). Un palmarès impressionnant, auquel il ne manque plus que le titre olympique. Plus que jamais, le rendez-vous est pris pour Paris 2024.