Football Manager 2022: la date de sortie dévoilée

Les amateurs de Football Manager pourront officiellement jouer à l'édition 2022 à partir du 9 novembre, sur PC et Xbox. L'annonce a été faite dans une bande-annonce mettant en avant la promotion du Clermont Foot en Ligue 1.

Rendez-vous est pris pour le 9 novembre. C'est à cette date que Football Manager 2022 sera officiellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.

Comme chaque année, la nouvelle édition du célèbre jeu vidéo de management de football (vous êtes dans la peau d'un entraîneur de club ou d'un sélectionneur) sera probablement jouable deux semaines auparavant en version bêta, pour les joueurs qui auront passé une précommande. FM22 Mobile, pour les smartphones, est attendu à la même date.

Clermont à l'honneur

Proposé à l'achat sur la plateforme Steam et l'Epic Games Store, Football Manager sera également accessible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Cette offre impressionnante de Microsoft propose plus d'une centaine de jeux, en échange d'un abonnement mensuel sans engagement de 9,99 euros ou 12,99 euros. Une aubaine pour ceux qui ne souhaitent pas débourser régulièrement entre 30 et 70 euros pour étoffer leur bibliothèque.

Pour dévoiler ces informations, Sports Interactive, qui développe le jeu édité par Sega, a concocté une bande-annonce qui fait notamment la gloire de Clermont Foot. Pour honorer les moments forts de la dernière saison, la vidéo d'une minute met notamment l'accent sur la première montée en Ligue 1 du club auvergnat.

Le trailer salue aussi la qualification européenne de l'Union Berlin, le titre de champion de France du Losc, le retour en Bundesliga du VfL Bochum, les prouesses du Daegu FC en Corée du Sud, la fin de la disette de Brondby au Danemark, le doublé historique de St Johnstone en Écosse, ou encore la première historique de Sutton dans les divisions anglaises inférieures.