FIFA 23: le surprenant top 10 des meilleurs buteurs du jeu depuis sa sortie

EA Sports a communiqué ce lundi, soit 23 jours après sa sortie, un premier bilan sur le jeu FIFA 23. La firme américaine s'est félicitée de l'engouement suscité par la nouvelle version de sa simulation en publiant certains chiffres déjà fous dont le top 10 des meilleurs buteurs utilisés par les joueurs.

15,7 milliards de minutes jouées en un peu plus de trois semaines soit environ 30.000 années virtuelles. Sorti voilà 23 jours, le jeu FIFA 23 réussit un vrai carton auprès des fans de jeux vidéo. Prolongeant le plaisir après ce lancement réussi, EA Sports s'est amusé à lister certains chiffres surprenants ou notable. Ainsi, 1,7 milliard de matchs ont déjà été disputés depuis la sortie de FIFA 23 et le duel le plus disputé a été celui entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Tout sauf une suprise quand on connait la popularité des deux équipes dans le monde... et leurs effectifs.

Plus surpenant, en revanche, le top 10 des meilleurs buteurs du jeu. Si Sam Kerr, Fran Kirby et Marie-Antoinette Katoto constituent le podium chez les femmes, la présence de Marcus Rashford au sommet des meilleurs scoreurs masculins peut étonner. La star de Manchester United devance Kylian Mbappé et Darwin Nunez. Erling Haaland échoue au pied du podium alors que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont respectivement huitième et neuvième. Tout aussi surprenant, Robert Lewandowski ou encore Neymar et Lionel Messi sont absents de ce classement.

Bellingham plebiscité par les gamers

Etincelant depuis le début de saison avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham enchaîne les grosses prestations et sa cote sur le marché des transferts n'en finit plus de grimper. Le milieu anglais du BVB connait aussi une incroyable cote de popularité dans FIFA 23 où il est le joueur le plus recruté en mode carrière. C'est simple, plus de 630.000 joueurs l'ont sélectionné pour intégrer leur équipe dans le jeu. Dans un communiqué partagé ce lundi, l'entreprise EA Sports a salué l'engouement autour de sa nouvelle version de la mythique franchise.

"Le lancement de FIFA 23 est une réussite et nous sommes incroyablement fiers de connecter des millions de fans à travers le monde partageant la même passion pour le jeu mondial, a estimé Nick Wlodyka, SVP, GM d'EA SPORTS FC dans un communiqué partagé à la presse. Avec de nouveaux clubs et ligues, dont la Juventus FC, la Super League féminine de la Barclays FA et la Division 1 Arkema ajoutés au lancement, ainsi que la Ligue des champions féminine de l'UEFA et les tournois de la Coupe du monde masculine et féminine à venir, nous sommes ravis de continuer sur notre promesse de fournir l'expérience de football la plus immersive et authentique disponible."

Les joueurs qui ont marqué le plus de buts dans FIFA 23 depuis sa sortie :

Marcus Rashford (Manchester United) Kylian Mbappé (PSG) Darwin Núñez (Liverpool) Erling Haaland (Manchester City) Gabriel Jesus (Arsenal) Arnaut Danjuma (Villarreal) Timo Werner (Leipzig) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Karim Benzema (Real Madrid) Vinícius Jr. (Real Madrid)