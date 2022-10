Coupe du monde 2022: nouvelles éclaircies pour les Bleus sur les cas Benzema et Tchouaméni

Absents ce week-end contre Gérone, Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni ont effectué leur retour à l’entraînement lundi, a fait savoir le Real Madrid. Les deux Tricolores ont eu le droit à une séance individuelle, à deux jours de la réception du Celtic Glasgow en Ligue des champions.

Deux autres éclaircies pour les Bleus. Après la satisfaction Lucas Hernandez, Didier Deschamps peut se réjouir de non pas une, mais de deux autres bonnes nouvelles. Absent des terrains depuis dix jours et une blessure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche, Karim Benzema a effectué son retour lors d’un entraînement individuel, tout comme Aurélien Tchouaméni.

C’est le Real Madrid qui a acté ces deux reprises, lundi sur son site. Le Ballon d’or 2022 avait manqué la rencontre de Gérone dimanche en Liga (1-1), et demeurait incertain pour celle de mercredi contre le Celtic Glasgow en Ligue des champions.

Encore trois matchs d’ici au Mondial

S’il n’est pas encore certain d’être dans le groupe pour accueillir les Ecossais en C1, l’international tricolore (34 ans, 97 sélections, 37 buts) aura ensuite encore deux autres opportunités de retrouver les terrains avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre): au Rayo Vallecano (7 novembre) et contre Cadix (10 novembre).

Un schéma similaire se présente pour Tchouaméni (14 sélections, 1 but), victime d’une fatigue musculaire et préservé ce week-end à Gérone à la dernière minute. Le milieu de terrain de 22 ans a toutefois plus de chances de reprendre dès mercredi sur la pelouse du Celtic. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui devrait en faire un titulaire dans le cœur du jeu au Mondial avec les absences de N’Golo Kanté (actée) et Paul Pogba (attendue).