PSG-Troyes: le gros loupé de Mbappé après une fabuleuse action de Neymar

SI le PSG s'est difficilement imposé face à Troyes ce samedi au Parc des Princes (4-3), Kylian Mbappé a manqué une occasion incroyable après un festival de Neymar. Cela n'a pas empêché le Bondynois de trouver la faille par la suite sur penalty.

Le PSG aurait pu inscrire un but exceptionnel ce samedi soir, lors de la réception de Troyes au Parc des Princes (4-3). Alors que les Parisiens mènent 3-2 peu après l'heure de jeu, les joueurs de Christophe Galtier enchaînent les passes pour faire courir les Troyens, jusqu'ici héroïques. Après plus de deux minutes de conservation, Neymar récupère le cuir et s'enfonce dans la défense de l'ESTAC, en résistant à ses adversaires un à un.

Neymar face à Troyes. © Capture d'écran Prime Video

Arrivé aux abords de la surface, le Brésilien enchaîne une roulette et une passe du talon en direction de Kylian Mbappé, qui arrive lancé. Le champion du monde ne se pose pas de question et frappe en une touche de balle. Malheureusement, sa tentative est trop écrasée et Gauthier Gallon détourne du pied.

Mbappé manque son duel face à Gallon. © Capture d'écran Prime Video

Buteur sur penalty

Cet échec n'a pas empêché le numéro 7 parisien de trouver la faille sur penalty dix minutes plus tard, en envoyant un missile dans la lucarne du portier troyen. Auparavant, ses deux compères en attaque avaient eux aussi fait trembler les filets. Si la MNM se régale toujours autant devant, la défense parisienne a montré des largesses défensives inquiétantes, en encaissant trois buts de Mama Baldé (doublé) et Ante Palaversa.

Ce succès permet au PSG de rester invaincu cette saison et de conserver la tête de la Ligue 1, avec 35 points. Mercredi, Lionel Messi et ses coéquipiers iront à Turin pour défier la Juventus lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, avec l'intention d'assurer la première place. Dimanche prochain, c'est au Moustoir, face à Lorient, que le PSG est attendu, face à la sensation du début d'exercice en Ligue 1.