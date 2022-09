FIFA 23: les joueurs les mieux notés, avec Mbappé et Benzema dans le Top 5

EA Sports a dévoilé ce lundi les notes de 23 meilleurs joueurs du prochain opus de sa franchise à succès, FIFA 23. Les deux Français Kylian Mbappé et Karim Benzema figurent dans le groupe des cinq éléments les mieux notés du jeu vidéo, qui sortira le 30 septembre.

Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kevin de Bruyne et Robert Lewandowski. Ils sont cinq à survoler la mêlée, et à être gratifiés dans FIFA 2023, la nouvelle mouture du jeu vidéo de simulation de foot, de la note de 91. Un cercle très fermé, révélé ce lundi et dont font partie les deux leaders d’attaque de l’équipe de France.

Mbappé, qui sera pour la deuxième année consécutive le visage de cet opus prévu pour le 30 septembre, conserve la même note astronomique que sur FIFA 22. Là où Benzema, auteur d’une saison digne du futur Ballon d’or, voit logiquement sa note upgradée de +2 par la franchise (89 l’année dernière).

Le PSG bien représenté

Parmi les 23 joueurs les plus haut notés dévoilés sur les réseaux sociaux d’EA Sports, un classement qui ne manquera pas de faire réagir les fans, figure un autre Français : N’Golo Kanté (89), qui n’a perdu qu’une unité malgré une dernière saison en dents de scie.

A noter que le Paris Saint-Germain est l’équipe la plus représentée dans ce classement vidéoludique: Neymar (89) - qui descend pour la première fois depuis FIFA 16 sous la barre des 90 - et Marquinhos (88) accompagnent Mbappé et Messi. Devant la "Pulga" lors de la dernière édition, Cristiano Ronaldo est devancé par son rival cette année, noté à 90.